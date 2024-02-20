Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ratchanok Intanon, Ratu Bulutangkis Dunia yang Bikin Pebulutangkis Jepang Kento Momota Terpikat Senyumannya

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |20:20 WIB
Kisah Ratchanok Intanon, Ratu Bulutangkis Dunia yang Bikin Pebulutangkis Jepang Kento Momota Terpikat Senyumannya
Ratchanok Intanon kala berlaga. (Foto: Instagram/@ratchanokmay)
A
A
A

KISAH Ratchanok Intanon, ratu bulutangkis dunia yang memikat hati pebulutangkis Jepang, Kento Momota, akan diulas dalam artikel ini. Kento Momota mengaku menyukai senyuman pebulu tangkis andalam Thailand itu.

Kekaguman Kento Momota terhadap Intanon diungkap pada dalam sebuah wawancara. Kala ditanya pebulu tangkis perempuan dengan senyuman termanis, dia langsung menjawab Ratchanok Intanon.

Kento Momota

“Senyuman terbaik, Ratchanok Intanon,” ungkap Kento Momota dala video yang diupload akun Youtube BWF TV, pada 2021.

Jawaban Momota sontak jadi sorotan. Sebab, dia sendiri sejatinya digosipkan dengan pebulutangkis lainnya, yakni pemain spesialis ganda putri Jepang, Yuki Fukushima.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
