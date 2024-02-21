Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Mantan Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Ikut Jadi Caleg 2024, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |13:02 WIB
4 Mantan Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Ikut Jadi Caleg 2024, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade
4 Mantan Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Ikut Jadi Caleg di Pemilu 2024. (Foto: Instagram/manuputtybellaetrix)
SEDERET mantan atlet bulutangkis Indonesia ikut terjun bersaing menjadi calon legislatif (Caleg) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu. Ini menjadi bentuk komitmen para atlet tersebut untuk terus bisa memberikan kontribusi positif bagi bangsa meski bukan diatas lapangan.

Seperti diketahui, menjadi anggota legislasi menjadi salah satu jalan yang ditempuh banyak atlet untuk berkontribusi pada olahraga termasuk bulutangkis. Oleh karena itu, pada Pemilu 2024 ini ada banyak atlet bulutangkis yang menjadi caleg di DPR RI, DPRD, hingga DPD.

Berdasarkan hasil real count sementara pun terlihat bahwasanya para mantan atlet bulutangkis tersebut memiliki pemilih yang cukup banyak sehingga memiliki peluang menjadi anggota legislasi periode 2024-2029.

Berikut adalah 4 mantan atlet bulutangkis Indonesia yang ikut jadi caleg di Pemilu 2024.

4. Bellaetrix Manuputty

Bellaetrix Manuputty

Bellaetrix Manuputty adalah mantan pebulutangkis tunggal putri Indonesia. Sayangnya peraih medali emas di SEA Games 2013 itu harus gantung pensiun dini karena cedera parah yang ia derita.

Pada 2024 ini, Bella memilih untuk ikut menjadi Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Dapil DKI Jakarta III untuk Partai Golkar. Berdasarkan real count KPU per tanggal 20 Februari 2024, mantan tunggal putri peringkat 24 BWF itu meraih 1.496 suara dari 25,06 persen data yang masuk.

3. Icuk Sugiarto

Icuk Sugiarto

Icuk Sugiarto adalah legenda tunggal putra Indonesia era 1980 an. Dia tercatat pernah menjadi juara dunia pada tahun 1983 dan meraih banyak prestasi lain yang membanggakan.

Pasca pensiun, Icuk Sugiarto sempat menjadi staf ahli Menpora pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Pemilu 2024, Icuk sukses meraih suara tertinggi caleg DPR RI Partai Hanura dengan 5.000 suara. Sayangnya, Hanura tidak termasuk ke dalam partai yang lolos ke parlemen.

