Kisah Fransesco Bagnaia sang Penakluk Garangnya Motor Desmosedici

KISAH Francesco Bagnaia, sang penakluk garangnya motor Desemosedici akan diulas dalam artikel ini. Hal itu sudah dibuktikan Bagnaia lewat dua gelar juara yang direbutnya bersama Ducati di MotoGP 2022 dan 2023.

Ya, Bagnaia sukses merebut gelar juara di dua musim beruntun. Musim lalu, Pecco -sapaan akrab Bagnaia- sukses merebut gelar juara lewat pertarungan ketat melawan Jorge Martin yang harus dilalui hingga balapan seri terakhir.

Kesuksesan ini membuktikan bahwa Bagnaia merupakan sosok penakluk Desmosedici -sebutan motor balap Ducati. Padahal, Desmosedici dikenal sebagai motor ganas di MotoGP.

Keganasan motor ini membuat tak semua pembalap bisa menaklukkannya hingga merebut hasil manis. Banyak pembalap yang sudah terbukti punya talenta gemilang, harus babak belur kala menunggangi Desmosedici.

Salah satunya dialami oleh Jorge Lorenzo. Kepindahannya dari Yamaha ke Ducati pada 2017 tak berjalan mulus. Alih-alih bersaing memperebutkan gelar, Lorenzo tampil buruk karena gagal beradaptasi dengan baik terhadap Desmosedici.