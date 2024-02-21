Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Maverick Vinales Ternyata Pernah Lakukan Sabotase Merusak Motor Yamaha di MotoGP Styria 2021

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |17:53 WIB
Kisah Maverick Vinales Ternyata Pernah Lakukan Sabotase Merusak Motor Yamaha di MotoGP Styria 2021
Valentino Rossi dan Maverick Vinales kala sama-sama membela Yamaha di MotoGP. (Foto: MotoGP)
KISAH Maverick Vinales yang ternyata pernah lakukan sabotase merusak motor Yamaha menarik diulas. Hal itu terjadi di MotoGP Styria 2021.

Pada balapan yang digelar pada Agustus 2021 itu, Maverick Vinales gagal tampil dengan baik dan berada di posisi buncit. Ia bahkan tidak dapat menyelesaikan balapannya dan harus kembali ke timnya pada lap terakhir.

Maverick Vinales

Namun lebih buruk daripada itu, sifat tidak terpuji dilakukan Vinales. Lantaran merasa balapan tak berjalan sesuai keinginannya, ia justru melakukan aksi sabotase yang berisiko merusak motor yang dikendarainya.

Kala itu, Maverick Vinales diketahui membuka tutup gas motornya (menggeber) secara berlebihan. Aksinya ini dilakukan secara terus-menerus hingga menyentuh ref limiter.

Seorang komentator balap motor, Neil Morrison, juga membenarkan aksi tersebut. Berdasarkan laporan para fotografer di lokasi kejadian, Vinales terlihat mengoperasikan motor Yamaha YZR-M1 miliknya.

“Mendengar seorang fotografer di trek pada Minggu mengatakan mereka mendengar Maverick menekan rev limiter berulang kali di lap terakhir. Sangat gila,” tulis Neil Morrison di akun Twitter atau X pribadinya.

Halaman:
1 2
