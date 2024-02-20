Penyebab Maverick Vinales Sebut Marc Marquez Bikin Gelisah Pembalap MotoGP Lainnya Tahun Ini

PENYEBAB Maverick Vinales sebut Marc Marquez bikin gelisah pembalap MotoGP lainnya tahun ini akan diulas dalam artikel ini. Penyebabnya, Marc Marquez berpeluang tampil menggila dengan menggunakan motor balap Ducati di MotoGP 2024.

Ya, Marc Marquez terus jadi sorotan usai memutuskan pindah dari Honda ke Ducati pada musim 2024 ini. Dia akan membela tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing.

Salah satu sorotan datang dari pembalap Aprilia Racing, yakni Maverick Vinales. Menurutnya, Marquez tak hanya membuat gelisah dirinya, tetapi juga para pembalap lain di MotoGP 2024.

Pasalnya, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- diprediksi bakal menggila lagi di MotoGP 2024 karena akan menunggangi motor balap terbaik kini di pentas MotoGP. Ducati memang telah membuktikan kehebatan motor balapnya di MotoGP dalam beberapa musim terakhir.

Pada MotoGP 2023, para pembalap Ducati bahkan bisa tampil dominan di banyak balapan. Hasilnya pun manis, Francesco Bagnaia yang memperkuat tim pabrikan Ducati Lenovo sukses keluar sebagai juara musim lalu. Predikat runner-up juga disabet pembalap Ducati, yakni Jorge Martin.