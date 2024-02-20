Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Maverick Vinales Sebut Marc Marquez Bikin Gelisah Pembalap MotoGP Lainnya Tahun Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |17:42 WIB
Penyebab Maverick Vinales Sebut Marc Marquez Bikin Gelisah Pembalap MotoGP Lainnya Tahun Ini
Alex Rins dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

PENYEBAB Maverick Vinales sebut Marc Marquez bikin gelisah pembalap MotoGP lainnya tahun ini akan diulas dalam artikel ini. Penyebabnya, Marc Marquez berpeluang tampil menggila dengan menggunakan motor balap Ducati di MotoGP 2024.

Ya, Marc Marquez terus jadi sorotan usai memutuskan pindah dari Honda ke Ducati pada musim 2024 ini. Dia akan membela tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing.

Marc Marquez

Salah satu sorotan datang dari pembalap Aprilia Racing, yakni Maverick Vinales. Menurutnya, Marquez tak hanya membuat gelisah dirinya, tetapi juga para pembalap lain di MotoGP 2024.

Pasalnya, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- diprediksi bakal menggila lagi di MotoGP 2024 karena akan menunggangi motor balap terbaik kini di pentas MotoGP. Ducati memang telah membuktikan kehebatan motor balapnya di MotoGP dalam beberapa musim terakhir.

Pada MotoGP 2023, para pembalap Ducati bahkan bisa tampil dominan di banyak balapan. Hasilnya pun manis, Francesco Bagnaia yang memperkuat tim pabrikan Ducati Lenovo sukses keluar sebagai juara musim lalu. Predikat runner-up juga disabet pembalap Ducati, yakni Jorge Martin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement