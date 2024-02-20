Sergio Perez Yakin Kehadiran Lewis Hamilton di Scuderia Ferrari Bikin F1 Semakin Menarik

SAKHIR - Sergio Perez yakin kehadiran Lewis Hamilton di tim Scuderia Ferrari pada F1 2025 akan membuat balapan jet darat itu semakin menarik. Pembalap tim Red Bull Racing itu menantikan seperti apa dinamika di kubu lawan tahun depan.

Hamilton membuat keputusan mengejutkan dengan merapat ke Ferrari pada F1 2025. Untuk F1 2024, pembalap asal Inggris itu masih akan bersama Mercedes AMG Petronas.

Keputusan yang mengejutkan karena Hamilton memilih untuk meninggalkan Mercedes, tim yang telah dibelanya selama 12 musim. Apalagi, ia sudah sangat melekat dengan Silver Arrow. Enam dari tujuh gelar juara dunia yang dimilikinya, diraih bersama tim tersebut.

Menanggapi hal itu, Perez justru antusias. Pembalap asal Meksiko tersebut menilai kalau merapatnya Hamilton ke Ferrari akan membuat berlangsungnya kompetisi balap F1 2025 semakin menarik.

“Menarik, tapi lebih dari itu, menurut saya dinamikanya, akan menarik untuk disaksikan dari luar,” ucap Perez, dipetik dari Planet F1, Selasa (20/2/2024).

Pasalnya, Hamilton sudah sangat lama berada di Mercedes dan mengukir sejarah di sana. Dengan bekalnya itu, pasti pembalap berusia 39 tahun itu akan memberikan dampak positif untuk The Prancing Horse.