Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Sergio Perez Yakin Kehadiran Lewis Hamilton di Scuderia Ferrari Bikin F1 Semakin Menarik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |22:21 WIB
Sergio Perez Yakin Kehadiran Lewis Hamilton di Scuderia Ferrari Bikin F1 Semakin Menarik
Kepindahan Lewis Hamilton ke Scuderia Ferrari bikin F1 semakin menarik (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)
A
A
A

SAKHIR - Sergio Perez yakin kehadiran Lewis Hamilton di tim Scuderia Ferrari pada F1 2025 akan membuat balapan jet darat itu semakin menarik. Pembalap tim Red Bull Racing itu menantikan seperti apa dinamika di kubu lawan tahun depan.

Hamilton membuat keputusan mengejutkan dengan merapat ke Ferrari pada F1 2025. Untuk F1 2024, pembalap asal Inggris itu masih akan bersama Mercedes AMG Petronas.

Lewis Hamilton pindah ke Scuderia Ferrari

Keputusan yang mengejutkan karena Hamilton memilih untuk meninggalkan Mercedes, tim yang telah dibelanya selama 12 musim. Apalagi, ia sudah sangat melekat dengan Silver Arrow. Enam dari tujuh gelar juara dunia yang dimilikinya, diraih bersama tim tersebut.

Menanggapi hal itu, Perez justru antusias. Pembalap asal Meksiko tersebut menilai kalau merapatnya Hamilton ke Ferrari akan membuat berlangsungnya kompetisi balap F1 2025 semakin menarik.

“Menarik, tapi lebih dari itu, menurut saya dinamikanya, akan menarik untuk disaksikan dari luar,” ucap Perez, dipetik dari Planet F1, Selasa (20/2/2024).

Pasalnya, Hamilton sudah sangat lama berada di Mercedes dan mengukir sejarah di sana. Dengan bekalnya itu, pasti pembalap berusia 39 tahun itu akan memberikan dampak positif untuk The Prancing Horse.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement