Marc Marquez Diprediksi Bos Gresini Tembus 5 Besar di MotoGP 2024

FAENZA – Bos Gresini Ducati, Nadia Padovani, optimis soal kiprah pembalap anyarnya, Marc Marquez, di MotoGP 2024. Bahkan, Marc Marquez diyakini bisa menembus 5 besar.

Nadia Padovani mengatakan Marc Marquez sedang berusaha membangun chemistry dengan motor Ducati, yakni Desmosedici. Marquez sendiri diketahui akan memakai motor GP23.

Chemistry ini diperlukan agar Marc Marquez tampil baik di MotoGP 2024. Dengan usaha yang dilakukan The Baby Alien -julukan Marquez- sejauh ini, Padovani pun yakin sang pembalap bisa menempati posisi lima besar di akhir musim MotoGP 2024.

"Sepanjang musim ini, ketika dia memahami langkah demi langkah bagaimana menggunakan motor dan membangun perasaan yang lebih baik, tujuan kami pastinya adalah berada di lima besar dan mungkin mencapai lebih banyak lagi," kata Nadia Padovani, dikutip dari Speedweek, Minggu (18/2/2024).

"Kita akan melihatnya nanti, tapi saat ini masih terlalu dini untuk membicarakannya," lanjutnya.

Dalam empat musim terakhir bersama Repsol Honda, Marc Marquez mengalami masalah untuk bisa tampil kompetitif karena cedera. Bahkan di MotoGP 2023, ia hanya mampu finis di posisi ke-14 dengan 96 poin serta mendapatkan satu podium.