Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Diprediksi Bos Gresini Tembus 5 Besar di MotoGP 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |10:52 WIB
Marc Marquez Diprediksi Bos Gresini Tembus 5 Besar di MotoGP 2024
Alex Rins dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

FAENZA – Bos Gresini Ducati, Nadia Padovani, optimis soal kiprah pembalap anyarnya, Marc Marquez, di MotoGP 2024. Bahkan, Marc Marquez diyakini bisa menembus 5 besar.

Nadia Padovani mengatakan Marc Marquez sedang berusaha membangun chemistry dengan motor Ducati, yakni Desmosedici. Marquez sendiri diketahui akan memakai motor GP23.

Marc Marquez

Chemistry ini diperlukan agar Marc Marquez tampil baik di MotoGP 2024. Dengan usaha yang dilakukan The Baby Alien -julukan Marquez- sejauh ini, Padovani pun yakin sang pembalap bisa menempati posisi lima besar di akhir musim MotoGP 2024.

"Sepanjang musim ini, ketika dia memahami langkah demi langkah bagaimana menggunakan motor dan membangun perasaan yang lebih baik, tujuan kami pastinya adalah berada di lima besar dan mungkin mencapai lebih banyak lagi," kata Nadia Padovani, dikutip dari Speedweek, Minggu (18/2/2024).

"Kita akan melihatnya nanti, tapi saat ini masih terlalu dini untuk membicarakannya," lanjutnya.

Dalam empat musim terakhir bersama Repsol Honda, Marc Marquez mengalami masalah untuk bisa tampil kompetitif karena cedera. Bahkan di MotoGP 2023, ia hanya mampu finis di posisi ke-14 dengan 96 poin serta mendapatkan satu podium.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement