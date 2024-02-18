Francesco Bagnaia Ragu Jorge Martin Jadi Rival Utamanya di MotoGP 2024, Gara-Gara Ada Marc Marquez di Ducati?

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, ragu Jorge Martin bakal jadi rival utamanya di MotoGP 2024. Sebab, sejumlah pembalap lain diyakini juga bakal tampil tangguh pada musim 2024 ini.

Pada musim 2023, Bagnaia diketahui mendapat persaingan sengit dari Jorge Martin untuk mempertahankan gelar juara dunia MotoGP-nya. Tetapi pada akhirnya, dia berhasil menyegel gelar juara usai tampil ciamik di seri terakhir MotoGP 2023 yang digelar di Valencia.

Jorge Martin yang gagal juara musim lalu, tentunya bertekad kuat menebusnya pada musim ini. Apalagi, dia mendapat dukungan penuh dari Ducati dengan mengendarai motor terbaru mereka, sama seperti Bagnaia.

Akan tetapi, Pecco -sapaan akrab Bagnaia- tak yakin apakah rider Pramac Ducati itu bakal menjadi rival terberatnya lagi di MotoGP 2024. Dia tak meragukan kemampuan Martinator -julukan Martin, tetap menurutnya masih terlalu dini untuk menilai karena musim belum dimulai.

Apalagi, di MotoGP 2024, sejumlah pembalap diyakini bakal tampil kuat. Salah satunya Marc Marquez. Pasalnya, Marquez juga bakal mengendarai motor terkuat di MotoGP saat ini usai bergabung ke Gresini Ducati.