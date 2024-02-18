Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tak Anggap Marc Marquez, Enea Bastianini Jagokan Francesco Bagnaia Juara Dunia MotoGP 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |02:20 WIB
Tak Anggap Marc Marquez, Enea Bastianini Jagokan Francesco Bagnaia Juara Dunia MotoGP 2024
Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini menjadi andalan di MotoGP 2024 (Foto: Twitter/@ducaticorse)
A
A
A

ENEA Bastianini mengakui semua penunggang motor Ducati Desmosedici GP menjadi pesaing berat di MotoGP 2024. Namun, rider Ducati Lenovo itu memfavoritkan Francesco Bagnaia sebagai juara dunia.

Persaingan MotoGP 2024 diprediksi akan berjalan menarik. Hal itu terjadi setelah pergantian kursi di sejumlah tim. Marc Marquez misalnya, hengkang dari Repsol Honda ke Gresini Racing Team.

Marc Marquez (Gresini Racing) melaju di Sirkuit Internasional Sepang pada Tes Pramusim MotoGP 2024 (Foto: Twitter/@marcmarquez93)

Sedangkan posisi Marquez kini digantikan oleh adik Valentino Rossi, Luca Marini. Alex Rins pindah ke Monster Energy Yamaha, menggantikan Franco Morbidelli yang hijrah ke Pramac Ducati.

Bastianini mengakui seluruh rider Ducati sangat berbahaya. Termasuk dirinya, semua pembalap yang menunggangi Desmosedici GP adalah kandidat juara. Namun Bagnaia dirasa pembalap yang paling difavoritkan untuk keluar sebagai juara.

“Semua pembalap Ducati berbahaya. Menurut saya merekalah yang paling berbahaya, karena semua tim Ducati punya motor untuk memperebutkan gelar. Tapi yang difavoritkan tentunya Pecco (Bagnaia),” kata Bastianini, dilansir dari Motosan, Minggu (18/2/2024).

Bicara soal banyaknya tim yang melakukan perrombakan dalam kursi pembalap, posisi Bastianini sendiri di Ducati dirumorkan terancam. Ada yang menyebut posisinya akan digantikan Jorge Martin (Pramac Racing), kemudian spekulasi beredar Marquez yang akan naik ke tim pabrikan pada MotoGP 2025.

Halaman:
1 2
