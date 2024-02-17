Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Ketar-ketir Marc Marquez Pakai Motor Pemenang di MotoGP 2024, Bakal Juara?

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |09:51 WIB
Francesco Bagnaia Ketar-ketir Marc Marquez Pakai Motor Pemenang di MotoGP 2024, Bakal Juara?
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

BOLOGNA – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, ogah memandang remeh Marc Marquez di MotoGP 2024. Pasalnya, Marquez juga akan menggunakan motor pemenang pada musim ini. Tak ayal, Marc Marquez bakal jadi salah satu yang terkuat di MotoGP 2024.

Pada musim 2023, Pecco -sapaan Bagnaia- sukses mempertahankan gelar juara dunia MotoGP-nya. Dia tampil sangat dominan sepanjang musim untuk meraih titel keduanya secara berturut-turut.

Marc Marquez

Bintang asal Italia itu pun diyakini banyak pengamat bakal kembali menjadi calon juara di MotoGP 2024 dengan Desmosedici GP24-nya. Namun, tak sedikit pula yang menilai bahwa Pecco bakal mendapat persaingan sengit dari Marquez.

Marquez diketahui baru bergabung dengan Gresini Ducati musim ini. Dia memutuskan meninggalkan Honda setelah 11 tahun bersama.

Marquez yang punya kemampuan luar biasa pun diyakini bakal sangat kuat saat menunggangi motor Desmosedici GP23. Motor tersebut diketahui membawa Pecco juara tahun lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement