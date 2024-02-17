Francesco Bagnaia Ketar-ketir Marc Marquez Pakai Motor Pemenang di MotoGP 2024, Bakal Juara?

BOLOGNA – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, ogah memandang remeh Marc Marquez di MotoGP 2024. Pasalnya, Marquez juga akan menggunakan motor pemenang pada musim ini. Tak ayal, Marc Marquez bakal jadi salah satu yang terkuat di MotoGP 2024.

Pada musim 2023, Pecco -sapaan Bagnaia- sukses mempertahankan gelar juara dunia MotoGP-nya. Dia tampil sangat dominan sepanjang musim untuk meraih titel keduanya secara berturut-turut.

Bintang asal Italia itu pun diyakini banyak pengamat bakal kembali menjadi calon juara di MotoGP 2024 dengan Desmosedici GP24-nya. Namun, tak sedikit pula yang menilai bahwa Pecco bakal mendapat persaingan sengit dari Marquez.

Marquez diketahui baru bergabung dengan Gresini Ducati musim ini. Dia memutuskan meninggalkan Honda setelah 11 tahun bersama.

Marquez yang punya kemampuan luar biasa pun diyakini bakal sangat kuat saat menunggangi motor Desmosedici GP23. Motor tersebut diketahui membawa Pecco juara tahun lalu.