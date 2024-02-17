Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Mualaf yang Peroleh Banyak Kebaikan Setelah Masuk Islam, Nomor 1 Tersentuh Berkat Keluarga Muslim

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |16:23 WIB
5 Atlet Mualaf yang Peroleh Banyak Kebaikan Setelah Masuk Islam, Nomor 1 Tersentuh Berkat Keluarga Muslim
Sonny Bill Williams memperoleh banyak kebaikan setelah menjadi mualaf (Foto: Instagram/@sonybillwilliams)
BERIKUT lima atlet mualaf yang memperoleh banyak kebaikan setelah memeluk agama Islam. Apa yang dialami para atlet ini sungguh menyentuh hati.

Atlet profesional kerap menghadapi masalah baik di cabang olahraga yang digelutinya mau pun kehidupan pribadi. Namun, hidup sejumlah atlet ini berubah setelah memeluk agama Islam.

Tawaf di Kakbah

Lantas, siapa saja atlet mualaf yang peroleh banyak kebaikan setelah masuk Islam? Berikut ulasannya.

5. Wilhelm Ott

Wilhelm Ott

Ott merupakan atlet seni bela diri campuran (MMA). Ia diketahui mualaf pada pertengahan 2020. Pria asal Austria itu mengucap dua kalimat syahadat bersama sang istri dan memilih untuk menikah ulang agar sesuai dengan syariat Islam.

Menariknya, pandemi virus corona ikut menjadi alasan Wilhelm Ott memahami agama Islam. Ia merasa dikuatkan berkat iman Islam.

4. Paul Pogba

Paul Pogba

Pesepakbola ini memeluk agama Islam di usia 20 tahun. Ia merasa tenang setelah mempelajari gerakan salat dan menemukan hidayah dari Allah SWT. Pogba kemudian memberanikan diri menjadi mualaf.

Menurut Pogba, Islam adalah agama yang indah dan tak ada kaitannya dengan hal-hal yang berbau terorisme. Menjadi seorang Muslim diakui membuat hidupnya jauh lebih baik.

