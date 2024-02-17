5 Atlet Mualaf yang Peroleh Banyak Kebaikan Setelah Masuk Islam, Nomor 1 Tersentuh Berkat Keluarga Muslim

BERIKUT lima atlet mualaf yang memperoleh banyak kebaikan setelah memeluk agama Islam. Apa yang dialami para atlet ini sungguh menyentuh hati.

Atlet profesional kerap menghadapi masalah baik di cabang olahraga yang digelutinya mau pun kehidupan pribadi. Namun, hidup sejumlah atlet ini berubah setelah memeluk agama Islam.

Lantas, siapa saja atlet mualaf yang peroleh banyak kebaikan setelah masuk Islam? Berikut ulasannya.

5. Wilhelm Ott

Ott merupakan atlet seni bela diri campuran (MMA). Ia diketahui mualaf pada pertengahan 2020. Pria asal Austria itu mengucap dua kalimat syahadat bersama sang istri dan memilih untuk menikah ulang agar sesuai dengan syariat Islam.

Menariknya, pandemi virus corona ikut menjadi alasan Wilhelm Ott memahami agama Islam. Ia merasa dikuatkan berkat iman Islam.

4. Paul Pogba

Pesepakbola ini memeluk agama Islam di usia 20 tahun. Ia merasa tenang setelah mempelajari gerakan salat dan menemukan hidayah dari Allah SWT. Pogba kemudian memberanikan diri menjadi mualaf.

Menurut Pogba, Islam adalah agama yang indah dan tak ada kaitannya dengan hal-hal yang berbau terorisme. Menjadi seorang Muslim diakui membuat hidupnya jauh lebih baik.