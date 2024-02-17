Ancam Yamaha, Fabio Quartararo Siap Pindah ke Tim Lain jika MotoGP 2024 Gagal Total

ANDORRA – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo secara blak-blakan mengaku sudah menjalin komunikasi dengan tim lain. Quartararo sejatinya ingin tetap di Yamaha, namun jika di MotoGP 2024 tak ada perubahan dan gagal total seperti musim 2023, maka bukan tidak mungkin ia akan pindah tim di akhir tahun nanti.

Quartararo menjalani musim yang cukup berat di MotoGP 2023 karena motor Yamaha M1-nya tak mampu bersaing di papan atas. Dia hanya mampu mengoleksi 172 poin untuk finis di posisi 10 klasemen dengan raihan tiga podium.

BACA JUGA: Fabio Quartararo Minta Yamaha Kerja Lebih Keras Tingkatkan Performa Motor Jelang MotoGP 2024

Padahal, dua musim sebelumnya El Diablo -sukses menyabet gelar juara MotoGP 2021 dan menjadi runner up di tahun berikutnya. Namun, dengan dominasi Ducati yang sangat kuat dan KTM serta Aprilia yang terus meningkat, tim pabrikan Iwata tak bisa berbicara banyak di musim 2023.

Menjelang MotoGP 2024, sejumlah peningkatan dari performa motor M1 dirasakan oleh Quartararo. Dia pun mampu mencatatkan kecepatan tertinggi dalam tes resmi pertama tahun ini di Malaysia di angka 338,5 km/jam. Namun, bintang asal Prancis itu merasa kuda besi anyarnya masih terlalu agresif untuk dikendarai.

Namun, pembalap berusia 24 tahun itu memprediksi Yamaha tak akan bisa memberikan motor yang performanya sesuai dengan yang diinginkannya. Untuk itu, dia terang-terangan mengaku telah melakukan kontak dengan tim lain untuk bisa pindah tahun depan mengingat kontraknya akan habis pada akhir musim ini.