Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ancam Yamaha, Fabio Quartararo Siap Pindah ke Tim Lain jika MotoGP 2024 Gagal Total

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |01:01 WIB
Ancam Yamaha, Fabio Quartararo Siap Pindah ke Tim Lain jika MotoGP 2024 Gagal Total
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
A
A
A

ANDORRA – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo secara blak-blakan mengaku sudah menjalin komunikasi dengan tim lain. Quartararo sejatinya ingin tetap di Yamaha, namun jika di MotoGP 2024 tak ada perubahan dan gagal total seperti musim 2023, maka bukan tidak mungkin ia akan pindah tim di akhir tahun nanti.

Quartararo menjalani musim yang cukup berat di MotoGP 2023 karena motor Yamaha M1-nya tak mampu bersaing di papan atas. Dia hanya mampu mengoleksi 172 poin untuk finis di posisi 10 klasemen dengan raihan tiga podium.

Padahal, dua musim sebelumnya El Diablo -sukses menyabet gelar juara MotoGP 2021 dan menjadi runner up di tahun berikutnya. Namun, dengan dominasi Ducati yang sangat kuat dan KTM serta Aprilia yang terus meningkat, tim pabrikan Iwata tak bisa berbicara banyak di musim 2023.

Menjelang MotoGP 2024, sejumlah peningkatan dari performa motor M1 dirasakan oleh Quartararo. Dia pun mampu mencatatkan kecepatan tertinggi dalam tes resmi pertama tahun ini di Malaysia di angka 338,5 km/jam. Namun, bintang asal Prancis itu merasa kuda besi anyarnya masih terlalu agresif untuk dikendarai.

Fabio Quartararo bersama Alex Rins

Namun, pembalap berusia 24 tahun itu memprediksi Yamaha tak akan bisa memberikan motor yang performanya sesuai dengan yang diinginkannya. Untuk itu, dia terang-terangan mengaku telah melakukan kontak dengan tim lain untuk bisa pindah tahun depan mengingat kontraknya akan habis pada akhir musim ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement