MOTOGP

Fabio Quartararo Minta Yamaha Kerja Lebih Keras Tingkatkan Performa Motor Jelang MotoGP 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |12:20 WIB
Fabio Quartararo (Foto: MotoGP)
Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo (Foto: MotoGP)
SEPANG – Fabio Quartararo meminta Yamaha untuk bekerja lebih keras jelang gelaran MotoGP 2024. El Diablo menilai motor YZR-M1 milik Yamaha masih punya banyak kekuarangan terutama ketika keluar dari tikungan.

Hal itu membuat Quartararo kesulitan untuk melaju maksimal pada tes pramusim MotoGP 2024 di Malaysia. Rider asal Prancis itu bahkan terpaut catatan waktu cukup jauh dari para pesaingnya.

 

“Kami tidak tahu. Fast lap, itu yang kita lewatkan tapi kita tidak tahu persisnya di mana. Keluar dari tikungan adalah saat motor kami masih cukup bergetar dan kami harus memperbaikinya. Kami harus bekerja keras dan melihat apakah kami dapat menemukan sesuatu,” kata Quartararo, dikutip dari Crash.

Walaupun dia mengakui kecepatan yang dimiliki M1 2024. Namun tetap saja dia masih kesulitan untuk mencatat waktu tercepatnya dalam satu lap. Hal itulah yang menurutnya masih menjadi masalah utama tim pabrikan asal Jepang tersebut.

“Saya kira kecepatannya juga sesuai dengan acuan pengereman. Saya tidak mengatakan motornya lambat, motornya sangat cepat tapi referensi pengereman juga membuatnya sedikit aneh pada kecepatan tertinggi,” ucapnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
