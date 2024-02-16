Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Heroik Susy Susanti Sukses Kalahkan Istri Pebulutangkis Lin Dan hingga Jadi Pemilik Kemenangan Beruntun Terpanjang dalam Sejarah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |22:00 WIB
Kisah Heroik Susy Susanti Sukses Kalahkan Istri Pebulutangkis Lin Dan hingga Jadi Pemilik Kemenangan Beruntun Terpanjang dalam Sejarah
Legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH heroic Susy Susanti sukses kalahkan istri pebulutangkis Lin Dan hingga jadi pemilik kemenangan beruntun terpanjang dalam sejarah tunggal putri akan dibahas Okezone di artikel ini. Sebagai pengingat, Susy Susanti merupakan legenda tunggal putri Indonesia yang telah meraih berbagai macam prestasi.

Dari kejuaraan IBF World Grand Prix, Kejuaraan Dunia, hingga medali emas Olimpiade 1992 Barcelona. Susy Susanti juga masuk ke dalam keberhasilan tim Indonesia saat memenangkan Piala Sudirman 1989 dan Piala Uber 1994 dan 1996.

Semua prestasi itu jelas membanggakan. Namun, ada satu lagi prestasi Susy yang ternyata belum dipecahkan oleh tunggal putri dunia lainnya.

Rekor Susy Susanti yang belum dipecahkan sampai saat ini, bahkan hingga dirinya pensiun adalah kemenangan beruntun terpanjang dalam sejarah di sektor tunggal putri. Tercatat, Susy pernah membukukan 41 kemenangan secara beruntun.

Susy Susanti

Tentu rekor tersebut sangatlah luar biasa lantaran tak banyak pemain yang bisa menjaga rekor kemenangan mereka hingga 41 pertandingan. Terbukti sampai saat ini tak ada satu pun yang mampu mendekati rekor sensasional Susy Susanti tersebut.

Untuk pebulutangkis aktif saat ini yang paling mendekati rekor Susy Susanti adalah tunggal putri Taiwan, Tai Tzu Ying. Tai Tzu Ying tercatat pernah membukukan 31 kemenangan beruntun

Halaman:
1 2
