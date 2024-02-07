Pernah Jadi Musuh Bebuyutan, Susy Susanti Tetap Diundang ke Pernikahan Putra dari Mantan Ratu Bulu Tangkis China

RIVALITAS legenda tunggal putri Indonesia, Susy Susanti dengan mantan ratu bulu tangkis China, Huang Hua menjadi salah satu yang terbaik di era awal 1990-an. Tapi tak disangka rivalitas tersebut hanya berlaku saat di lapanagn dan ketika masih aktif bermain.

Sebab Susy dan Huang Hua kini nyatanya memiliki hubungan yang baik. Saking akrabnya, Susy sempat diajak ke pernikahan putra Huang Hua di Indonesia pada Juni 2023 lalu.

Ya, pernikahan putra Huang Hua yang bernama Tjandra Mikael itu digelar di Indonesia karena mantan ratu bulu tangkis China tersebut sudah tinggal dan menetap di Tanah Air sejak lama. Bahkan Huang Hua statusnya kini adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

Awal mula Huang Hua tinggal dan menjadi WNI bermula ketika kariernya menurun usai meninggalnya sang ayah. Kabar meninggalnya sang ayah ternyata membuat Huang Hua benar-benar terpuruk, apalagi pada saat pemakaman ayahnya, ia tak bisa hadir karena sedang bertanding.

Kehilangan ayahnya ternyata membuat Huang Hua mengambil keputusan besar. Huang Hua tepatnya memutuskan pensiun karena merasa sudah tidak termotivasi lagi usai ayahnya meninggal dunia.

Dalam momen itu, Huang Hua pun bertemu dengan pria Indonesia, bernama Tjandra Budi Dharmawan. Huang Hua mengenal Tjandra Budi karena pelatihnya Chen Yu Niang yang pernah tinggal di Indonesia.