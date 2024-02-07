Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pernah Jadi Musuh Bebuyutan, Susy Susanti Tetap Diundang ke Pernikahan Putra dari Mantan Ratu Bulu Tangkis China

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |06:42 WIB
Pernah Jadi Musuh Bebuyutan, Susy Susanti Tetap Diundang ke Pernikahan Putra dari Mantan Ratu Bulu Tangkis China
Momen Susy Susanti hadiri pernikahan putra dari mantan rivalnya, Huang Hua. (Foto: Instagram/susysusantiofficial)
A
A
A

RIVALITAS legenda tunggal putri Indonesia, Susy Susanti dengan mantan ratu bulu tangkis China, Huang Hua menjadi salah satu yang terbaik di era awal 1990-an. Tapi tak disangka rivalitas tersebut hanya berlaku saat di lapanagn dan ketika masih aktif bermain.

Sebab Susy dan Huang Hua kini nyatanya memiliki hubungan yang baik. Saking akrabnya, Susy sempat diajak ke pernikahan putra Huang Hua di Indonesia pada Juni 2023 lalu.

Ya, pernikahan putra Huang Hua yang bernama Tjandra Mikael itu digelar di Indonesia karena mantan ratu bulu tangkis China tersebut sudah tinggal dan menetap di Tanah Air sejak lama. Bahkan Huang Hua statusnya kini adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

Awal mula Huang Hua tinggal dan menjadi WNI bermula ketika kariernya menurun usai meninggalnya sang ayah. Kabar meninggalnya sang ayah ternyata membuat Huang Hua benar-benar terpuruk, apalagi pada saat pemakaman ayahnya, ia tak bisa hadir karena sedang bertanding.

Huang Hua bersama sang suami

Kehilangan ayahnya ternyata membuat Huang Hua mengambil keputusan besar. Huang Hua tepatnya memutuskan pensiun karena merasa sudah tidak termotivasi lagi usai ayahnya meninggal dunia.

Dalam momen itu, Huang Hua pun bertemu dengan pria Indonesia, bernama Tjandra Budi Dharmawan. Huang Hua mengenal Tjandra Budi karena pelatihnya Chen Yu Niang yang pernah tinggal di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/40/3184233/winny_oktavina_kandow-19qX_large.jpg
Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia Winny Oktavina Resmi Lepas Masa Lajang, Dipinang Eks Pemain Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184086/pearly_tan_bersama_thinaah_muralitharan-AKFV_large.jpg
Kisah Ganda Putri Malaysia Pearly/Thinaah, Diam-Diam Raup Pendapatan hingga Rp5,1 Miliar di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184094/gregoria_mariska_tunjung-U5tl_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Gregoria Mariska yang Selalu Beruntung di Kumamoto Masters, Capai Final Selama 3 Musim Beruntun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184146/fu_hai_feng_mengaku_terang_terangan_kagum_dengan_skill_hendra_setiawan-dGsp_large.jpg
Kisah Fu Hai Feng, Pebulu Tangkis Keturunan Indonesia yang Akui Kagum dengan Skill Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184173/kevin_sanjaya_bersama_greysia_polii-5cKi_large.jpg
Kisah Ganda Campuran Dadakan: Duet Maut Kevin/Greysia Permalukan Raksasa China di Indonesia Open 2014
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183952/rian_agung_bersama_mohammad_ahsan-peKu_large.jpg
Kisah Hijrah Rian Agung Saputro: dari Rekan Mohammad Ahsan hingga Jadi Inspirasi Ketaatan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement