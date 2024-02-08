Fabio Quartararo Nilai Motor Yamaha Masih Punya Kendala Utama Jelang MotoGP 2024

SEPANG – Fabio Quartararo menilai timnya masih belum keluar dari penderitaan jelang MotoGP 2024. Pembalap andalan Monster Energy Yamaha ini mengungkapkan kekurangan dari motor M1 2024.

Quartararo dan para rider lainnya saat ini tengah menjalani hari ketiga tes resmi pramusim MotoGP 2024 di Sirkuit Sepang, Malaysia. Setelah dua hari menjalani tes tersebut, El Diablo tampak masih kesulitan bersama Yamaha.

Pembalap asal Prancis itu finis di posisi 11 pada hari kedua yang bergulir Rabu (7/2) kemarin. Rekan setimnya, Alex Rins juga harus finis di luar 10 besar yakni posisi 13.

Quartararo mengatakan bahwa dirinya masih kesulitan untuk mencetak waktu terbaiknya dalam satu lap. Dia juga mengungkapkan bahwa motornya masih terasa tidak stabil ketika keluar dari tikungan.

“Kami tidak tahu. Fast lap, itu yang kita lewatkan tapi kita tidak tahu persisnya di mana. Keluar dari tikungan adalah saat motor kami masih cukup bergetar dan kami harus memperbaikinya. Kami harus bekerja keras dan melihat apakah kami dapat menemukan sesuatu,” kata Quartararo, dikutip dari Crash, Kamis (8/2/2023).

Walaupun dia mengakui kecepatan yang dimiliki M1 2024. Namun tetap saja dia masih kesulitan untuk mencatat waktu tercepatnya dalam satu lap. Hal itulah yang menurutnya masih menjadi masalah utama tim pabrikan asal Jepang tersebut.