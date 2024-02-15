Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Rilis Livery Baru, Mercedes-AMG Petronas Kembali Gunakan Warna Perak di F1 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |02:02 WIB
Rilis Livery Baru, Mercedes-AMG Petronas Kembali Gunakan Warna Perak di F1 2024
Mercedes AMG Petronas rilis livery baru untuk F1 2024 (Foto: laman resmi Mercedes AMG Petronas)
SILVERSTONE – Mercedes-AMG Petronas resmi merilis tim mereka di Sirkuit Silverstone, Inggris, pada 14/2/2024) untuk mengarungi F1 2024. Mobil anyar W15 pun diperkenalkan kepada publik untuk kali pertama dalam acara tersebut.

Di F1 2024, Mercedes masih akan mengandalkan duet pembalap, Lewis Hamilton dan George Russel. Ini akan menjadi tahun terakhir kebersamaan mereka karena sang juara dunia tujuh kali bakal pindah ke Ferrari tahun depan.

 

Untuk livery anyar mobil W15, Silver Arrow -julukan Mercedes- kembali menggunakan warna perak, yang menjadi ciri khas mereka. Namun, warna perak itu hanya terdapat di bagian atas bodi mobil saja, yang memanjang dari ujung sayap depan hingga ke tempat duduk pembalap.

Selebihnya, warna hitam, yang digunakan pada livery tahun lalu, masih mendominasi bagian samping mobil hingga ke sayap belakang. Corak warna hijau tosca khas sponsor utama mereka, Petronas, pun turut menghiasinya dengan sedikit sentuhan warna merah di bagian penutup mesin.

Livery tersebut berbeda dengan apa yang mereka hadirkan pada musim 2022 lalu. Kala itu, merek asal Jerman itu menggunakan warna perak di seluruh bagian mobil.

Mercedes sedang berusaha keras untuk bisa kembali bersaing dalam jalur perebutan gelar juara bersama Red Bull di F1 2024. Pasalnya, pada musim lalu mereka untuk kali pertama sejak 10 tahun terakhir gagal memenangkan satu pun balapan.

Halaman:
1 2
