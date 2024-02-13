Belum Bersinar sejak Juara Dunia Junior, Indah Cahya Enggan Menyerah

JAKARTA - Indah Cahya Sari Jamil memiliki tekad kuat dalam kariernya sebagai pebulu tangkis. Meski belum bersinar sejak menjadi juara dunia junior 2018, ia tidak mau menyerah.

Sejumlah prestasi apik didapat Indah sejak level junior. Titel paling bergengsi adalah menjadi juara dunia junior pada 2018 dan juara Asia junior pada 2019 di nomor ganda campuran bersama Leo Rolly Carnando.

Sayangnya ketika menginjak dewasa, pemain kelahiran 16 Maret 2022 itu tak kunjung bersinar. Berbeda nasib dengan sang kekasih Leo, Indah masih kesulitan bersaing di level atas.

Sejak tak bersama Leo, Indah pun selalu berganti-ganti pasangan. Ia mulai berpasangan dengan Ghifari Anandaffa Prihardika, Teges Satriaji Cahyo Hutomo, Adnan Maulana, Ghana Muhammad Al Ilham, dan terakhir Rafli Ramanda.

Dari beberapa pasangan yang diduetkan dengannya, Indah masih belum bisa menunjukkan taji. Namun, pemain didikan PB Djarum itu tidak ingin menyerah. Ia masih mau tetap berjuang dan tidak ingin menghentikan langkahnya di bulu tangkis.

"Enggak ingin menyerah di awal saja. Ingin maksimal. Enggak mau mengundurkan diri. Saya mau fight saja sampai akhir, sampai mana. Kalau saya dipertahankan, saya masih dipercaya (saya tetap lanjut)," ucap Indah kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, dikutip pada Selasa (13/2/2024).

"Iya (tetap di bulu tangkis) karena enggak mau kalah sama keadaan," lanjut pemain asal Makassar itu.