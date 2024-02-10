Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadi Anggota TNI sekaligus Atlet Bulu Tangkis, Indah Cahya Sari Jamil: Kata Mama buat Masa Depan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |11:49 WIB
Jadi Anggota TNI sekaligus Atlet Bulu Tangkis, Indah Cahya Sari Jamil: Kata Mama buat Masa Depan
Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia, Insah Cahya Sari Jamil (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
JAKARTA - Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia, Indah Cahya Sari Jamil, saat ini menjalani dua karier sekaligus. Selain menjadi atlet bulu tangkis, ia kini juga sudah berstatus sebagai anggota TNI.

Pebulu tangkis berusia 21 tahun itu pun bercerita tentang awal mulanya tertarik memilih jadi anggota TNI. Bermula mendapat tawaran, Indah akhirnya memantapkan diri untuk menggabungkan diri sebagai anggota TNI.

 

Pilihan ini pun tidak lepas dari masukan sang ibu. Sebab, jika berbicara masa depan, ia sendiri tidak selamanya akan menjadi atlet. Sehingga bergabung sebagai anggota TNI bisa menjadi tujuan masa depan.

"Ditawari. Pertama sempat ditawari Polwan, tapi belum ada keinginan. Pas ditawari TNI juga awalnya enggak mau. Terus diskusi sama Mama, yaudah coba ambil. Tadinya yang diambil 10 orang, 5 cewek 5 cowok, abis itu dibatasin lagi 1 cewek 1 cowok. Akhirnya saya yang kepilih sama Rahmat (Hidayat)," kata Indah di Pelatnas PBSI Cipayung.

 BACA JUGA:

"Kata mama sih buat masa depan, buat masa tuanya kan kalau jadi atlet ada umurnya, enggak selamanya, masa 40 tahun jadi atlet," lanjutnya.

Meski begitu, Indah juga tidak serta merta meninggalkan bulu tangkis. Sebagai atlet pelatnas PBSI, ia juga mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi. Apalagi saat ini Indah dipasangkan dengan partner baru yakni Amri Syahnawi.

Halaman:
1 2
