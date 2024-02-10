Alex Rins Ungkap Penyebab Top Speed-nya Jomplang Dibandingkan Fabio Quartararo di Tes Pramusim MotoGP 2024

Alex Rins masih belum mencatatkan top speed yang bagus pada Tes Pramusim MotoGP 2024 (Foto: Yamaha MotoGP)

SELANGOR - Alex Rins mengungkapkan penyebab adanya kesenjangan dalam kecepatan tertingginya pada tes Pramusim MotoGP 2024 di Malaysia dengan rekan setimnya, Fabio Quartararo. Menurut data yang ada, hal itu terjadi karena El Diablo mengerem lebih lambat darinya.

Mesin baru motor Yamaha YZR-M1 2024 telah membuat pembalap Yamaha terkesan selama tes pramusim MotoGP 2024 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, pada 6-8 Februari. Pasalnya, dengan kombinasi paket aerodinamis yang sedikit lebih ramping, kecepatannya meningkat cukup jauh dibanding tahun lalu.

Quartararo pun sukses mendapatkan kecepatan tertinggi alias top speed dalam tes tersebut yakni di angka 338,5 km/jam. Hanya jagoan KTM Red Bull, Brad Binder, yang mampu menyamainya dengan motor RC16-nya pada hari terakhir uji coba.

Namun, Rins berbanding terbalik dengan juara MotoGP 2021 itu. Kecepatan tertingginya hanya berada di angka 334,3 km/jam yang membuat rider asal Spanyol itu duduk di papan bawah klasemen top speed.

Rins pun mengungkapkan hal itu terjadi karena Quartararo mengerem lebih lambat darinya setelah melakukan akselerasi di lintasan lurus sebelum Tikungan 1. Alhasil, jagoan tim Monster Energy Yamaha itu bisa mencatatkan top speed yang lebih tinggi.

“Saya banyak memikirkannya dan menganalisis banyak data. Itu terjadi karena sensor kecepatan tertinggi ditempatkan tepat di titik pengereman (sebelum Tikungan 1)," ungkap Rins, sebagaimana dimuat Speedweek, Sabtu (10/2/2024).

"Dari data terlihat Fabio mengerem lima hingga tujuh meter lebih lambat dari saya. Makanya seperti itu,” sambung pembalap berusia 28 tahun itu.

Sementara itu dari segi catatan waktu, Quartararo duduk di peringkat 11 dengan selisih 0,843 detik dari waktu tercepat yang dibukukan Francesco Bagnaia, dari Ducati Lenovo. Sedangkan Rins berselisih 1,197 detik sehingga berada di urutan 16.