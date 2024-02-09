Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Terang-terangan Ngaku Iri dengan Enea Bastianini Usai Tes Pramusim MotoGP 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |10:45 WIB
Marc Marquez Terang-terangan Ngaku Iri dengan Enea Bastianini Usai Tes Pramusim MotoGP 2024
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

SEPANG – Pembalap anyar Gresini Racing, Marc Marquez, terang-terangan ngaku iri dengan Enea Bastianini usai tes pramusim MotoGP 2024. Marc Marquez iri melihat Enea Bastianini dan Jorge Martin lihai mengendarai motor balap Ducati, yakni Desmosedici.

Pasalnya, Marquez sendiri masih perlu beradaptasi dengan motor Ducati saat ini. Marquez menilai Desmosedici belum cukup untuk mengambil hatinya. Namun begitu, pembalap asal Spanyol tersebut perlahan mulai memahami karakteristik motor juara dunia dua kali itu.

Marc Marquez

“Kecintaan terhadap motor tidak pernah cukup besar. Sedikit demi sedikit saya merasa lebih baik,” tutur Marc Marquez, dilansir dari Speedweek, Jumat (9/2/2024).

Lebih lanjut, Marc Marquez mengaku masih belum leluasa mengendarai Desmosedici. Juara dunia enam kali itu merasa iri dengan para pembalap Ducati lama, seperti Enea Bastianini dan Jorge Martin, yang sudah lihai mengendalikan motornya.

“Saya masih mengendarai motor terlalu kaku. Saya kurang bermain dengan tubuh saya, seperti yang dilakukan (Enea) Bastianini dan (Jorge) Martin. Pecco (Francesco Bagnaia) tidak banyak bermain di sana, tapi dia tetap cepat,” kata Marquez.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement