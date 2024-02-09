Marc Marquez Terang-terangan Ngaku Iri dengan Enea Bastianini Usai Tes Pramusim MotoGP 2024

SEPANG – Pembalap anyar Gresini Racing, Marc Marquez, terang-terangan ngaku iri dengan Enea Bastianini usai tes pramusim MotoGP 2024. Marc Marquez iri melihat Enea Bastianini dan Jorge Martin lihai mengendarai motor balap Ducati, yakni Desmosedici.

Pasalnya, Marquez sendiri masih perlu beradaptasi dengan motor Ducati saat ini. Marquez menilai Desmosedici belum cukup untuk mengambil hatinya. Namun begitu, pembalap asal Spanyol tersebut perlahan mulai memahami karakteristik motor juara dunia dua kali itu.

“Kecintaan terhadap motor tidak pernah cukup besar. Sedikit demi sedikit saya merasa lebih baik,” tutur Marc Marquez, dilansir dari Speedweek, Jumat (9/2/2024).

Lebih lanjut, Marc Marquez mengaku masih belum leluasa mengendarai Desmosedici. Juara dunia enam kali itu merasa iri dengan para pembalap Ducati lama, seperti Enea Bastianini dan Jorge Martin, yang sudah lihai mengendalikan motornya.

“Saya masih mengendarai motor terlalu kaku. Saya kurang bermain dengan tubuh saya, seperti yang dilakukan (Enea) Bastianini dan (Jorge) Martin. Pecco (Francesco Bagnaia) tidak banyak bermain di sana, tapi dia tetap cepat,” kata Marquez.