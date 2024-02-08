5 Pebulutangkis yang Meninggal Dunia di Usia Muda, Nomor 1 Diabadikan Jadi Nama Turnamen

5 pebulutangkis yang meninggal dunia di usia muda akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya bahkan dijadikan nama turnamen.

Dunia bulu tangkis beberapa kali diwarnai kisah sedih karena munculnya kabar meninggalnya talenta-talenta muda. Kabar ini tentu memberi duka mendalam karena sejatinya sederet pebulu tangkis ini diharapkan bisa jadi andalan negaranya di masa depan.

Kali ini, Okezone pun akan mengulas hal tersebut. Berikut 5 pebulutangkis yang meninggal dunia di usia muda.

5. Trinankur Nag

Salah satu pebulutangkis yang meninggal dunia di usia muda adalah Trinankur Nag. Pebulu tangkis yang satu ini berasal dari India.

Trinankur Nag meninggal dunia pada 24 November 2017 dalam sebuah kecelakaan kerja. Ia tersetrum dan terjatuh saat mengerjakan bagian atas kereta. Diketahui, selain menjadi pebulutangkis, Trinankur Nag juga merupakan karyawan di sebuah perusahaan kereta api di India. Trinankur Nag meninggal di usia 26 tahun.

Beralih ke Malaysia, ada pebulu tangkis muda juga yang meninggal di sana pada 30 September 2018. Dia adalah Tan Chee Tean.

Tan Chee Tean meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Republik Ceko. Kecelakaan itu terjadi saat dirinya dalam perjalanan menuru Austria usai mengikuti kejuaraan Ceko Open IC 2018.