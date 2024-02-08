Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulutangkis yang Meninggal Dunia di Usia Muda, Nomor 1 Diabadikan Jadi Nama Turnamen

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |14:00 WIB
5 Pebulutangkis yang Meninggal Dunia di Usia Muda, Nomor 1 Diabadikan Jadi Nama Turnamen
Syabda Perkasa Belawa. (Foto: Twitter/@syabdaperkasa)
A
A
A

5 pebulutangkis yang meninggal dunia di usia muda akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya bahkan dijadikan nama turnamen.

Dunia bulu tangkis beberapa kali diwarnai kisah sedih karena munculnya kabar meninggalnya talenta-talenta muda. Kabar ini tentu memberi duka mendalam karena sejatinya sederet pebulu tangkis ini diharapkan bisa jadi andalan negaranya di masa depan.

Kali ini, Okezone pun akan mengulas hal tersebut. Berikut 5 pebulutangkis yang meninggal dunia di usia muda.

5. Trinankur Nag

Salah satu pebulutangkis yang meninggal dunia di usia muda adalah Trinankur Nag. Pebulu tangkis yang satu ini berasal dari India.

Trinankur Nag meninggal dunia pada 24 November 2017 dalam sebuah kecelakaan kerja. Ia tersetrum dan terjatuh saat mengerjakan bagian atas kereta. Diketahui, selain menjadi pebulutangkis, Trinankur Nag juga merupakan karyawan di sebuah perusahaan kereta api di India. Trinankur Nag meninggal di usia 26 tahun.

4. Tan Chee Tean

Tan Chee Tean

Beralih ke Malaysia, ada pebulu tangkis muda juga yang meninggal di sana pada 30 September 2018. Dia adalah Tan Chee Tean.

Tan Chee Tean meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Republik Ceko. Kecelakaan itu terjadi saat dirinya dalam perjalanan menuru Austria usai mengikuti kejuaraan Ceko Open IC 2018.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184685/thet_htar_thuzar-YcvD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Myanmar yang Populer Berkat Dukungan Fans Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184627/pramudya_kusumawardana-NZLl_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Tinggal di Australia Merasa Bersalah karena Smashnya Kena Wajah Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184597/indonesia_international_challenge_2025_ii-vzaD_large.jpg
Link Live Streaming Indonesia International Challenge 2025 II di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184592/lin_dan-lqSA_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Juara Olimpiade dan Dunia yang Tak Pernah Menang di Indonesia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184553/zheng_siwei_dan_huang_yaqiong-4V5x_large.jpg
Kisah Kocak Pebulu Tangkis Zheng Siwei, Salah Pakai Baju Huang Yaqiong saat Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184519/berikut_pebulu_tangkis_dunia_yang_dijuluki_the_big_4-4yJ9_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Dunia yang Dijuluki The Big 4, Nomor 1 Taufik Hidayat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement