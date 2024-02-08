4 Kisah Cinta Pebulutangkis Beda Negara yang Bikin Badminton Lovers Heboh, Nomor 1 Libatkan Pemain Indonesia!

ADA 4 kisah cinta pebulutangkis beda negara yang bikin Badminton Lovers (BL) dari berbagai belahan dunia heboh. Setiap kali bertemu di banyak turnamen ternyata membuat sejumlah pemain mengalami cinlok alias cinta lokasi.

Terlalu sering bertemu di lokasi yang sama, dalam hal ini turnamen bulu tangkis, dan secara berulang, ternyata membuat ada saja pebulutangkis yang jatuh hati pemain lain. Menariknya kali ini mereka jatuh hati denga pemain dari negara lain.

Hebatnya, hubungan antar negara itu ada yang berhasil dan sudah diketahui publik. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 4 Kisah Cinta Pebulutangkis Beda Negara yang Bikin Badminton Lovers Heboh:

4. Ng Tze Yong (Malaysia) dan Talia Ng (Kanada)





Ng Tze Yong dan Talia Ng pertama kali diketahui menjalin sebuah hubungan spesial pada 2021 silam. Semua bermula Ng Tze Yong yang mengupload foto mesra bersama Talia Ng.

Saat itu pencinta bulu tangkis jelas langsung heboh. Namun, kini Ng Tze Yong dan Talia Ng sudah jarang membagikan kemesraan mereka berdua, sehingga tidak ada yang tahu apakah mereka masih memiliki hubungan spesial atau tidak.

3. Toma Junior Popov (Prancis) dan Mia Blichfeldt (Denmark)





Akhir 2023 Toma Junior Popov dan Mia Blichfeldt berhasil membuat banyak BL dunia kaget. Sebab tiba-tiba saja mereka mengumumkan tengah menjalin asmara.

Sejak saat itu, keduanya pun tak malu lagi memamerkan kemesraan di depan umum. Sampai berita ini dibuat, Toma Junior Popov dan Mia masih menjalin asmara dan terlihat semakin mesra.