Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Kisah Cinta Pebulutangkis Beda Negara yang Bikin Badminton Lovers Heboh, Nomor 1 Libatkan Pemain Indonesia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |07:14 WIB
4 Kisah Cinta Pebulutangkis Beda Negara yang Bikin Badminton Lovers Heboh, Nomor 1 Libatkan Pemain Indonesia!
4 Kisah Cinta Pebulutangkis Beda Negara yang Bikin Badminton Lovers Heboh. (Foto: Instagram/mia_blichfeldt)
A
A
A

ADA 4 kisah cinta pebulutangkis beda negara yang bikin Badminton Lovers (BL) dari berbagai belahan dunia heboh. Setiap kali bertemu di banyak turnamen ternyata membuat sejumlah pemain mengalami cinlok alias cinta lokasi.

Terlalu sering bertemu di lokasi yang sama, dalam hal ini turnamen bulu tangkis, dan secara berulang, ternyata membuat ada saja pebulutangkis yang jatuh hati pemain lain. Menariknya kali ini mereka jatuh hati denga pemain dari negara lain.

Hebatnya, hubungan antar negara itu ada yang berhasil dan sudah diketahui publik. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 4 Kisah Cinta Pebulutangkis Beda Negara yang Bikin Badminton Lovers Heboh:

4. Ng Tze Yong (Malaysia) dan Talia Ng (Kanada)

Ng Tze Yong

Ng Tze Yong dan Talia Ng pertama kali diketahui menjalin sebuah hubungan spesial pada 2021 silam. Semua bermula Ng Tze Yong yang mengupload foto mesra bersama Talia Ng.

Saat itu pencinta bulu tangkis jelas langsung heboh. Namun, kini Ng Tze Yong dan Talia Ng sudah jarang membagikan kemesraan mereka berdua, sehingga tidak ada yang tahu apakah mereka masih memiliki hubungan spesial atau tidak.

3. Toma Junior Popov (Prancis) dan Mia Blichfeldt (Denmark)

Mia Blichfeldt dan Toma Junior Popov

Akhir 2023 Toma Junior Popov dan Mia Blichfeldt berhasil membuat banyak BL dunia kaget. Sebab tiba-tiba saja mereka mengumumkan tengah menjalin asmara.

Sejak saat itu, keduanya pun tak malu lagi memamerkan kemesraan di depan umum. Sampai berita ini dibuat, Toma Junior Popov dan Mia masih menjalin asmara dan terlihat semakin mesra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181258/megawati_hangestri-8QPH_large.jpg
2 Klub yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Pevoli Megawati Hangestri, Nomor 1 Balik Main di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/43/3180642/zehra_gunes-mMwR_large.jpg
5 Atlet Voli Perempuan Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bintang Andalan Timnas Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179646/huang_yaqiong-1nBf_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik China yang Resmi Gantung Raket di Tahun 2025, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement