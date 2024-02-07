Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Vincent Wong Wing Ki, Pebulu Tangkis asal Hong Kong yang Ternyata Keturunan Jawa

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |20:12 WIB
Kisah Vincent Wong Wing Ki, Pebulu Tangkis asal Hong Kong yang Ternyata Keturunan Jawa
Vincent Wong Wing Ki ternyata punya darah keturunan Jawa (Foto: Instagram/@wong.w.vincent)
KISAH Vincent Wong Wing Ki, pebulu tangkis asal Hong Kong yang ternyata keturunan Jawa menarik untuk diulas. Sebab, tidak ada yang menyangka pemain satu ini asli dari Indonesia.

Vincent mencuri perhatian ketika bertanding melawan Jonatan Christie pada perempatfinal Asian Games 2018 cabor bulu tangkis nomor perorangan tunggal putra. Ia kalah straight game 11-21 dan 18-21 di Istora Senayan.

Vincent Wong Wing Ki

Di balik kekalahan itu, muncul sebuah fakta menarik. Vincent ternyata memiliki orangtua yang berasal dari Indonesia!

Kedua orangtuanya merupakan keturunan Tionghoa-Indonesia. Sang ayah berasal dari Sumedang (Jawa Barat) sementara ibunya adalah orang Surabaya (Jawa Timur).

Mereka diketahui pindah ke Hong Kong sebelum Vincent lahir. Walau begitu, ia dan keluarganya ternyata beberapa kali mengunjungi sanak saudaranya yang berada di Pulau Jawa.

Tak hanya itu, Wong juga fasih berbahasa Indonesia. Ia sempat melayani pertanyaan dalam Bahasa Indonesia usai pertandingan di Asian Games 2018 tersebut.

