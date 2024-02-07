Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Quartararo Ungkap Peforma Motor Yamaha Jelang MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |14:54 WIB
Fabio Quartararo Ungkap Peforma Motor Yamaha Jelang MotoGP 2024
Fabio Quartararo siap bersaing di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

SEPANG – Fabio Quartararo, mengaku senang dengan perkembangan motor barunya, M1 2024, karena menurutnya mesinnya lebih baik dibanding edisi tahun lalu. Meski begitu, rider Yamaha menilai kuda besinya masih terlalu agresif sehingga perlu dibuat menjadi lebih mulus saat dikendarai.

El Diablo -julukan Quartararo- mendapatkan hasil yang cukup apik dalam hari pertama tes resmi MotoGP 2024 di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada Selasa (6/2/2024). Dia berada di tempat ketiga dengan selisih 0,277 detik dari waktu tercepat yang dicatatkan sang pemuncak, Jorge Martin, dari Pramac Ducati.

Sementara itu, rekan setim barunya, Alex Rins, juga memperoleh hasil yang tidak buruk. Dia duduk di posisi 11 dengan berjarak 0,765 detik dari Martinator -julukan Martin.

Pembalap asal Prancis itu pun tak dapat menutupi kegembiraannya melihat hasil bagus pada hari pertama tes di Malaysia. Pasalnya, dia merasa mesin motornya lebih apik dibandingkan edisi tahun lalu meski walaupun menurutnya performanya masih belum mencapai batas maksimal dan masih terlalu agresif.

"Saya senang! Mesinnya lebih baik dari tahun 2023 untungnya! Namun kami belum memanfaatkan potensi sepeda motor secara maksimal,” kata Quartararo dilansir dari Speedweek, Rabu (7/2/2024).

“Menurut saya karakternya masih terlalu agresif, kita belum bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Namun kami bekerja hari ini untuk memanfaatkan mesin kami sebaik mungkin,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
