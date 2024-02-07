Kisah Kento Momota Pernah Tawarkan Diri sebagai Pelatih Bulu Tangkis hingga Banjir Peminat

Kento Momota pernah menawarkan diri sebagai pelatih bulu tangkis (Foto: Instagram/@momota_kento)

KISAH Kento Momota pernah tawarkan diri sebagai pelatih bulu tangkis hingga banjir peminat layak diulas Okezone. Sebab, pria asal Jepang itu ternyata masih diakui kemampuannya.

Momota merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putra terbaik di era modern. Pemain bertangan kidal itu merebut sejumlah titel juara di BWF World Tour pada kurun 2016-2020.

Sayangnya, kemampuan Momota belakangan turun, terutama usai mengalami kecelakaan di Malaysia pada Januari 2020. Ia bahkan mengaku sempat memikirkan untuk pensiun gara-gara insiden itu.

Terlebih, Momota harus menghadapi kenyataan tak bisa bermain bulu tangkis di masa pemulihan yang berbarengan dengan pandemi Covid-19. Ia sampai pernah menawarkan diri untuk menjadi pelatih!

"Apakah ada yang ingin bermain bulu tangkis dengan saya? Saya ingin mengajar bermain bulu tangkis," ujar Momota lewat cuitan di akun Twitter-nya @momota_kento pada pertengahan 2020.

"Saya ingin orang-orang tahu betapa menyenangkannya olahraga ini," sambung sang pemain.