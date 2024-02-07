Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

6 Pebulu Tangkis Top Dunia Ini Anggap Indonesia sebagai Rumah Kedua, Nomor 1 Istora Boy!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |22:20 WIB
6 Pebulu Tangkis Top Dunia Ini Anggap Indonesia sebagai Rumah Kedua, Nomor 1 Istora Boy!
Anders Antonsen merupakan satu dari enam pebulu tangkis dunia yang menganggap Indonesia rumah kedua (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

BERIKUT enam pebulu tangkis top dunia yang menganggap Indonesia sebagai rumah kedua. Mereka sudah merasa betah walau hanya sekali atau dua kali mengunjungi negara ini dalam setahun.

Seperti diketahui, Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara unggulan di dunia bulutangkis. Sebagai negara besar, Indonesia juga memiliki turnamen BWF andalan, yakni Indonesia Masters dan Indonesia Open.

Ilustrasi bulu tangkis

Dua turnamen resmi BWF ini selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pebulutangkis top. Bahkan ada yang rela tidak mengikuti beberapa turnamen sebelumnya demi bisa mengikuti ajang yang biasa digelar di Istora Senayan tersebut.

Alasannya jelas, selain karena Indonesia Open dan Indonesia Masters merupakan turnamen yang sangat bergengsi, mereka juga menganggap Indonesia sebagai rumah kedua. Oleh karenanya, mereka selalu ingin mengikuti turnamen yang digelar di Indonesia.

6 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Anggap Indonesia Rumah Kedua

6. Sapsiree Taerattanachai

Sapsiree Taerattanachai

Pebulutangkis ganda campuran asal Thailand, Sapsiree Taerattanachai, juga menganggap Indonesia sebagai rumah kedua. Alasannya adalah ia memiliki banyak penggemar dan sahabat dari Indonesia. Saking cintanya, Sapsiree juga kerap menggunakan Bahasa Indonesia dalam beberapa kesempatan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement