6 Pebulu Tangkis Top Dunia Ini Anggap Indonesia sebagai Rumah Kedua, Nomor 1 Istora Boy!

Anders Antonsen merupakan satu dari enam pebulu tangkis dunia yang menganggap Indonesia rumah kedua (Foto: MPI/Bagas Abdiel)

BERIKUT enam pebulu tangkis top dunia yang menganggap Indonesia sebagai rumah kedua. Mereka sudah merasa betah walau hanya sekali atau dua kali mengunjungi negara ini dalam setahun.

Seperti diketahui, Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara unggulan di dunia bulutangkis. Sebagai negara besar, Indonesia juga memiliki turnamen BWF andalan, yakni Indonesia Masters dan Indonesia Open.

Dua turnamen resmi BWF ini selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pebulutangkis top. Bahkan ada yang rela tidak mengikuti beberapa turnamen sebelumnya demi bisa mengikuti ajang yang biasa digelar di Istora Senayan tersebut.

Alasannya jelas, selain karena Indonesia Open dan Indonesia Masters merupakan turnamen yang sangat bergengsi, mereka juga menganggap Indonesia sebagai rumah kedua. Oleh karenanya, mereka selalu ingin mengikuti turnamen yang digelar di Indonesia.

6 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Anggap Indonesia Rumah Kedua

6. Sapsiree Taerattanachai





Pebulutangkis ganda campuran asal Thailand, Sapsiree Taerattanachai, juga menganggap Indonesia sebagai rumah kedua. Alasannya adalah ia memiliki banyak penggemar dan sahabat dari Indonesia. Saking cintanya, Sapsiree juga kerap menggunakan Bahasa Indonesia dalam beberapa kesempatan.