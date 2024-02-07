Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tak Hanya di Malaysia, Franco Morbidelli Resmi Absen dari Tes Pramusim MotoGP 2024 di Qatar Usai Alami Kecelakaan Parah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |04:20 WIB
Tak Hanya di Malaysia, Franco Morbidelli Resmi Absen dari Tes Pramusim MotoGP 2024 di Qatar Usai Alami Kecelakaan Parah
Pembalap Tim Pramac Ducati, Franco Morbidelli. (Foto: Instagram/frankymorbido)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Pembalap Tim Pramac Ducati, Franco Morbidelli dipastikan absen di dua tes pramusim MotoGP 2024, yakni saat tampil di Malaysia dan Qatar. Sebab kecelakaan parah yang ia alami di latihan tertutup di Sirkuit Portimao, Portugal pekan lalu ternyata membutuhkan masa pemulihan yang cukup lama.

Karena itulah, Morbidelli diminta fokus pemulihan setelah mengalami kecelakaan parah saat menjalani latihan tertutup dengan para pembalap WSBK dan rider VR46 Academy di Portimao pekan lalu.

Kepastian absennya Morbidelli ini diinformasikan langsung oleh Pramac Racing melalui akun instagramnya @pramacracing. Dalam keterangannya, tim dokter yang menangani Morbidelli memutuskan untuk menjalani pemeriksaan secara menyeluruh kendati memang kondisinya terlihat baik-baik saja.

“Menyusul kecelakaan dramatis yang terjadi selama tes pribadi di Portimão minggu lalu, Franco Morbidelli menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Prof. Franco Servadei (ahli saraf) dan Dr. Roberto Donati,” tulis Pramac Racing dalam akun instagramnya, Selasa (6/2/2024).

Franco Morbidelli

“Meski secara umum kondisinya baik, pebalap Prima Pramac Racing itu memutuskan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum memutuskan berangkat ke Sepang atau tidak,” sambungnya.

Sebagai tindak pencegahan, tim dokter memberi saran agar Morbidelli untuk menepi selama tiga pekan. Karena itulah, mantan rider Monster Energy Yamaha ini dipastikan tidak akan mengikuti tes pramusim MotoGP 2024 yang akan berlangsung di Qatar pada 19-20 Februari mendatang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
