Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Timnas Basket Putra Indonesia Diharapkan Menang Lawan Thailand di Kualifikasi FIBA ASIA Cup 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |20:37 WIB
Timnas Basket Putra Indonesia Diharapkan Menang Lawan Thailand di Kualifikasi FIBA ASIA Cup 2025
Timnas Basket Indonesia diharapkan menang atas Thailand di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 (Foto: Perbasi)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Basket Putra Indonesia memasang target yang realistis di ajang Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Muhamad Arighi dan kolega ditargetkan bisa meraih satu kemenangan yakni atas Timnas Basket Putra Thailand.

Untuk diketahui, Timnas Basket Putra Indonesia tergabung di Grup A dalam pagelaran Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Mereka bersaing dengan Thailand, Korea Selatan, dan Australia di mana pertandingannya dibagi menjadi 3 window.

Timnas Basket Indonesia

Tim Merah-Putih bakal memulai perjuangan di Window 1 dengan bertandang ke markas Thailand pada 22 Februari mendatang di Nimibutr Stadium, Bangkok. Selepas itu, pada 25 Februari, mereka menjamu Timnas Basket Putra Australia di Jakarta.

General Manager Timnas Basket Putra, Rony Gunawan, mengungkapkan Indonesia ditargetkan meraih satu kemenangan dari dua pertandingan yang tersaji di Window 1. Hasil positif itu diharapkan bisa datang saat bertandang ke Thailand.

“Target awal, kita berharap bisa mencuri kemenangan dari Thailand di kandang mereka,” kata Rony dikutip dari rilis Perbasi, Rabu (7/2/2024).

“Sementara saat melawan Australia, laga ini kami akui cukup berat. Tapi kami akan tetap optimis bahwa skuad ini bisa memberikan perlawanan,” tambahnya.

Di atas kertas, target tersebut memang realistis karena secara peringkat dunia FIBA, Thailand berada di bawah Indonesia. Mereka duduk di peringkat 91 dunia, sementara, Pasukan Garuda di urutan 74 dunia.

Sementara Australia, berada jauh di atas Indonesia di mana mereka menghuni peringkat empat dunia. Pada pertemuan terakhir di Piala Asia 2022, Skuad Garuda pun tumbang dari Negeri Kangguru dengan skor 53-78.

Indonesia sendiri sudah memanggil 19 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Latihan perdana sudah dimulai pada Selasa 6 Februari 2024 di GOR Soemantri, Kuningan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/36/3154110/timnas_basket_putri_indonesia-fYKS_large.jpg
Daftar 12 Pemain Timnas Basket Putri Indonesia untuk FIBA Womens Asia Cup 2025 Division A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/36/3114791/timnas_basket_putra_indonesia-ZnG8_large.jpg
Peluang ke FIBA Asia Cup 2025 Menipis, Timnas Basket Indonesia Dituntut Jaga Mentalitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/36/3089555/tak-mau-kalah-dari-sepakbola-menpora-dito-ariotedjo-pastikan-timnas-basket-indonesia-bakal-berburu-pemain-untuk-dinaturalisasi-XJIGHbvEqu.jpg
Tak Mau Kalah dari Sepakbola, Menpora Dito Ariotedjo Pastikan Timnas Basket Indonesia Bakal Berburu Pemain untuk Dinaturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/36/3089544/hadapi-sisa-laga-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-johannis-winar-mau-timnas-basket-indonesia-lakukan-ini-qGxj2iTt12.jpg
Hadapi Sisa Laga Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025, Johannis Winar Mau Timnas Basket Indonesia Lakukan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/36/3078897/daftar-18-pemain-timnas-basket-indonesia-yang-dipanggil-untuk-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-68Kf07IgjD.jpg
Daftar 18 Pemain Timnas Basket Indonesia yang Dipanggil untuk Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/36/3035211/menpora-dito-lepas-timnas-basket-putra-indonesia-u-18-mentas-di-seaba-u-18-2024-QYnPhguCS7.jpg
Menpora Dito Lepas Timnas Basket Putra Indonesia U-18 Mentas di SEABA U-18 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement