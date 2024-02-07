Timnas Basket Putra Indonesia Diharapkan Menang Lawan Thailand di Kualifikasi FIBA ASIA Cup 2025

JAKARTA - Timnas Basket Putra Indonesia memasang target yang realistis di ajang Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Muhamad Arighi dan kolega ditargetkan bisa meraih satu kemenangan yakni atas Timnas Basket Putra Thailand.

Untuk diketahui, Timnas Basket Putra Indonesia tergabung di Grup A dalam pagelaran Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Mereka bersaing dengan Thailand, Korea Selatan, dan Australia di mana pertandingannya dibagi menjadi 3 window.

Tim Merah-Putih bakal memulai perjuangan di Window 1 dengan bertandang ke markas Thailand pada 22 Februari mendatang di Nimibutr Stadium, Bangkok. Selepas itu, pada 25 Februari, mereka menjamu Timnas Basket Putra Australia di Jakarta.

General Manager Timnas Basket Putra, Rony Gunawan, mengungkapkan Indonesia ditargetkan meraih satu kemenangan dari dua pertandingan yang tersaji di Window 1. Hasil positif itu diharapkan bisa datang saat bertandang ke Thailand.

“Target awal, kita berharap bisa mencuri kemenangan dari Thailand di kandang mereka,” kata Rony dikutip dari rilis Perbasi, Rabu (7/2/2024).

“Sementara saat melawan Australia, laga ini kami akui cukup berat. Tapi kami akan tetap optimis bahwa skuad ini bisa memberikan perlawanan,” tambahnya.

Di atas kertas, target tersebut memang realistis karena secara peringkat dunia FIBA, Thailand berada di bawah Indonesia. Mereka duduk di peringkat 91 dunia, sementara, Pasukan Garuda di urutan 74 dunia.

Sementara Australia, berada jauh di atas Indonesia di mana mereka menghuni peringkat empat dunia. Pada pertemuan terakhir di Piala Asia 2022, Skuad Garuda pun tumbang dari Negeri Kangguru dengan skor 53-78.

Indonesia sendiri sudah memanggil 19 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Latihan perdana sudah dimulai pada Selasa 6 Februari 2024 di GOR Soemantri, Kuningan.