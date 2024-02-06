Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Dunia yang Dilatih Orang Indonesia, Nomor 1 Lagi On Fire

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |08:11 WIB
5 Pebulu Tangkis Dunia yang Dilatih Orang Indonesia, Nomor 1 Lagi <i>On Fire</i>
An Se-young pernah merasakan tangan dingin pelatih asal Indonesia (Foto: PBSI)
A
A
A

BERIKUT lima pebulu tangkis dunia yang dilatih orang Indonesia. Mereka membuktikan para pelatih dari Indonesia memiliki tangan dingin.

Sebagai salah satu negara mapan di dunia bulu tangkis, Indonesia tidak hanya dikenal memiliki pemain-pemain hebat. Pelatih-pelatih jempolan juga kerap muncul dari Tanah Air.

Ilustrasi bulu tangkis

Lalu, siapa saja lima pebulu tangkis dunia yang dilatih orang Indonesia? Simak ulasan berikut ini.

5 Pebulu Tangkis Dunia yang Dilatih Orang Indonesia

5. Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai - Rexy Mainaky

Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai

Tangan dingin Rexy sudah diakui setidaknya oleh pebulu tangkis-pebulu tangkis di Asia Tenggara. Ia mampu memoles Puavaranukroh/Taerattanachai sebagai salah satu ganda campuran berkualitas.

Rexy direkrut oleh Thailand pada 2017-2021. Hasilnya, Puavaranukroh/Taerattanachai sempat menduduki ranking 1 dunia di peringkat BWF nomor ganda campuran!

4. Loh Kean Yew - Mulyo Handoyo

Loh Kean Yew

Polesan Mulyo sukses menjadikan Taufik Hidayat sebagai pebulu tangkis jempolan yang diakui dunia. Kemudian, tangan dinginnya terbukti di negara lain, tepatnya saat melatih di Singapura.

Loh merupakan salah satu anak asuhnya di Negeri Singa. Ia disulap Mulyo hingga punya kemampuan mumpuni dan keluar sebagai juara dunia bulu tangkis 2021.

Halaman:
1 2 3
