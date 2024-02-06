Inilah Satu-satunya Sosok Pembalap MotoGP yang Bergelar Sarjana Hukum

INILAH satu-satunya sosok pembalap MotoGP yang bergelar sarjana hukum. Sosok tersebut adalah Karel Abraham.

Sekadar informasi, Abraham adalah pembalap MotoGP asal Republik Ceko yang lahir pada 2 Januari 1990. Ia mengawali karier di kelas 125cc bersama tim Semprucci Cardion BlauerBlauer pada 2005 atau di usianya yang baru 13 tahun.

Abraham adalah anak orang kaya. Ayahnya merupakan pemilik Sirkuit Brno, Abraham Sr. Oleh karena itu, ia tidak sekali pun kesulitan untuk masuk ke dunia balap motor berkat sokongan dana dari sang ayah.

Dua tahun di kelas 125cc, Abraham kemudian naik ke kelas 250cc dengan masuk ke tim Cardion AB Motoracing. Namun di dua kelas itu, prestasinya tidak begitu mencolok. Ia bahkan sangat jarang finis di lima posisi terdepan pada setiap balapannya.

Prestasi terbaiknya pada kurun waktu 2007-2009 hanya finis di peringkat keenam pada balapan di Sirkuit Philip Island dan Valencia pada 2009. Dan pada 2010, barulah Abraham merasakan finis di posisi lima terdepan dengan meraih podium tiga di MotoGP Motegi dan menjadi pemenang di seri Valencia.

Memasuki musim 2011, Abraham naik ke kelas MotoGP. Namun kenaikannya ke kelas premier menjadi kontroversi. Pasalnya, ia naik bukan karena prestasinya melainkan berkat peran uang dari sang ayah.

Karena hal itu, Abraham benar-benar kesulitan bersaing di MotoGP. Ia tak sekali pun masuk ke 10 besar. Prestasi terbaiknya hanyalah mengakhiri musim di posisi 14 pada musim pertamanya.

Meski tidak memiliki prestasi mentereng di dunia balap motor, Abraham memiliki prestasi lain di bidang akademik. Prestasi tersebut keberhasilannya menjadi seorang sarjana.