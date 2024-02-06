Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Inilah Satu-satunya Sosok Pembalap MotoGP yang Bergelar Sarjana Hukum

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |22:10 WIB
Inilah Satu-satunya Sosok Pembalap MotoGP yang Bergelar Sarjana Hukum
Karel Abraham merupakan satu-satunya pembalap MotoGP bergelar sarjana (Foto: Instagram/@karel_abraham17)
A
A
A

INILAH satu-satunya sosok pembalap MotoGP yang bergelar sarjana hukum. Sosok tersebut adalah Karel Abraham.

Sekadar informasi, Abraham adalah pembalap MotoGP asal Republik Ceko yang lahir pada 2 Januari 1990. Ia mengawali karier di kelas 125cc bersama tim Semprucci Cardion BlauerBlauer pada 2005 atau di usianya yang baru 13 tahun.

Karel Abraham

Abraham adalah anak orang kaya. Ayahnya merupakan pemilik Sirkuit Brno, Abraham Sr. Oleh karena itu, ia tidak sekali pun kesulitan untuk masuk ke dunia balap motor berkat sokongan dana dari sang ayah.

Dua tahun di kelas 125cc, Abraham kemudian naik ke kelas 250cc dengan masuk ke tim Cardion AB Motoracing. Namun di dua kelas itu, prestasinya tidak begitu mencolok. Ia bahkan sangat jarang finis di lima posisi terdepan pada setiap balapannya.

Prestasi terbaiknya pada kurun waktu 2007-2009 hanya finis di peringkat keenam pada balapan di Sirkuit Philip Island dan Valencia pada 2009. Dan pada 2010, barulah Abraham merasakan finis di posisi lima terdepan dengan meraih podium tiga di MotoGP Motegi dan menjadi pemenang di seri Valencia.

Memasuki musim 2011, Abraham naik ke kelas MotoGP. Namun kenaikannya ke kelas premier menjadi kontroversi. Pasalnya, ia naik bukan karena prestasinya melainkan berkat peran uang dari sang ayah.

Karena hal itu, Abraham benar-benar kesulitan bersaing di MotoGP. Ia tak sekali pun masuk ke 10 besar. Prestasi terbaiknya hanyalah mengakhiri musim di posisi 14 pada musim pertamanya.

Meski tidak memiliki prestasi mentereng di dunia balap motor, Abraham memiliki prestasi lain di bidang akademik. Prestasi tersebut keberhasilannya menjadi seorang sarjana.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement