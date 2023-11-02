Kisah Karel Abraham, Pembalap Muslim MotoGP yang Dipandang Sebelah Mata

KISAH Karel Abraham pembalap muslim MotoGP yang dipandang sebelah mata. Pasalnya ia dinilai tidak memiliki prestasi dan mengandalkan kekayaan orang tuanya supaya berhasil menembus ajang MotoGP.

Karel Abraham adalah seorang pembalap MotoGP asal Republik Ceko. Lahir pada tanggal 2 Januari 1990, Abraham merupakan putra dari mantan pembalap Grand Prix, Karel Abraham Sr. Sejak kecil, ia telah memiliki minat yang kuat untuk mengikuti jejak ayahnya.

Sebagai seorang Muslim, Abraham menghadapi tantangan menarik di dunia balap yang didominasi oleh budaya barat. Sejauh ini hanya ada dua pembalap musim yaitu Karel Abraham dan Hafiz Syahrin.

Lantas bagaimana kisah Karel Abraham pembalap muslim MotoGP yang dipandang sebelah mata?

Sejak memulai debutnya di MotoGP pada tahun 2011, Abraham menghadapi berbagai kesulitan dalam mencapai kesuksesan. Meskipun memiliki bakat dan kemampuan yang mumpuni, ia sering kali dianggap sebagai pembalap hanya berhasil masuk ke ajang tingkat tertinggi berkat dukungan finansial dari keluarganya.

Ayah Abraham tidak hanya sebagai mantan pembalap Grand Prix, dia juga merupakan pemilik sirkuit Brno di Ceko, sekaligus mantan pemimpin tim Cardion AB yang pernah berpartisipasi dalam ajang MotoGP.

Karel Abraham memulai debutnya di ajang MotoGP di bawah naungan Cardion AB tahun 2011. Banyak yang berspekulasi bahwa Karel Abraham mendapatkan kesempatan berkompetisi di MotoGP karena ayahnya membeli tim untuknya.