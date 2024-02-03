Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Reaksi Marc Marquez soal Gresini Racing yang Punya Saingan Sponsor dari Indonesia dengan Tim Valentino Rossi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |22:20 WIB
Reaksi Marc Marquez soal Gresini Racing yang Punya Saingan Sponsor dari Indonesia dengan Tim Valentino Rossi
Sandiaga Uno bersama Marc Marquez dan Alex Marquez. (Foto: Kemenparekraf)
JAKARTA – Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez, bereaksi soal timnya yang punya saingan sponsor dari Indonesia, yakni tim Valentino Rossi. Diketahui VR46 Racing yang merupakan tim Valentino Rossi disponsori oleh Pertamina Enduro.

Mendapati hal ini, Marquez hanya senang timnya disokong oleh banyak sponsor dari Tanah Air. Dia pun ingin terus melanjutkan hubungan baik tersebut.

Marc Marquez

Sebagaimana diketahui, Gresini Ducati disokong oleh beberapa brand ternama dari Indonesia. Selain itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), juga turut menjadi sponsor mereka sejak 2022 lewat program Wonderful Indonesia yang menempel di bodi motor Desmosedici GP mereka.

Pada Sabtu (3/2/2024), Marc dan adiknya, Alex Marquez, yang merupakan rekan setimnya, pun datang menemui Menteri Parekraf, Sandiaga Uno dan para perwakilan sponsor untuk mengenalkan skuad Gresini Ducati di MotoGP 2024, di Jakarta. Dalam acara itu, Commercial & Marketing Director Gresini Racing, Carlo Merlini, pun mengakui sponsor-sponsor dari Indonesia meningkatkan popularitas mereka.

Tak ayal, Carlo Merlini senang karena para sponsor lokal itu sangat setia dengan mereka. Hal itu pun ditunjukkan, meski tim dalam masa-masa sulit.

Bahkan, followers Gresini di Instagram paling banyak berasal dari Indonesia. Merlini pun cukup kaget dengan hal itu karena Gresini merupakan tim dari Italia.

Namun, mulai musim 2024, Gresini bakal mendapatkan saingan baru dalam untuk menggaet pasar dan basis penggemar di Indonesia. Sebab, tim milik Valentino Rossi, VR46, menggandeng Pertamina Enduro sebagai sponsor utama mereka.

