Marc Marquez Ogah Makan Kuliner Pedas di Jakarta, Ini Penyebabnya

PENYEBAB Marc Marquez tak mau makan kuliner pedas di Jakarta terungkap. Ternyata, dia takut hal itu akan menjadi masalah ketika Marquez melakukan tes resmi MotoGP 2024 di Malaysia.

Marquez datang ke Jakarta pada Sabtu (3/2/2024) bersama sang adik, Alex Marquez. Mereka menyambangi ibu kota untuk hadir dalam acara perkenalan tim Gresini Racing 2024 kepada para sponsor mereka yang mayoritas merupakan brand-brand lokal Tanah Air.

Selain itu, ada juga Wonderful Indonesia, yang merupakan program resmi milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Oleh karena itu, mereke turut bertemu dengan Menteri Parekraf, Sandiaga Uno, di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf siang hari ini.

Ketika diperkenalkan, Marc Marquez pun ditanya oleh MC apakah dirinya sudah mencoba makanan Indonesia, yang kebanyakan pedas. Lalu, dia mengaku enggan menyantap kuliner pedas lebih dulu karena tak ingin terjadi masalah pada tubuhnya ketika tes resmi di Malaysia pada 6-8 Februari 2024.

"Saya memang tidak suka makanan pedas, terutama sebelum tes (pramusim), karena malam ini kami akan terbang ke Malaysia. Sebelum tes, saya harus menyantap hidangan sehat dan tidak mengonsumsi makanan pedas agar tak ada masalah ketika tes," kata Marc.