HOME SPORTS SPORT LAIN

Megawati Hangestri Optimis Red Sparks Langkahi IBK Altos di Liga Voli Korea Selatan, Saksikan Aksinya di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |10:33 WIB
Megawati Hangestri Optimis Red Sparks Langkahi IBK Altos di Liga Voli Korea Selatan, Saksikan Aksinya di Vision+
Saksikan Liga Voli Korea Selatan di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

PUTARAN lima Liga Voli Korea Selatan kembali digelar, Megawati Hangestri Pertiwi bersama Red Sparks akan bermain pekan ini menghadapi dua tim. Red Sparks akan mengawali laga dengan IBK Altos pada Kamis (1/2/2024) di Changmu Gymnasium.

Sejauh ini, Red Sparks mendominasi pertandingan lawan IBK Altos di Liga Voli Korea. Red Sparks dapat kemenangan tiga kali saat melawan IBK Altos dari total lima pertandingan. Dari 10 pertandingan, Red Spark membungkus keunggulan tujuh kali.

Megawati Hangestri

Kepiawaian Megawati Hangestri Pertiwi tak dapat dimungkiri lagi, acap kali membobol pertahanan IBK Altos. Raihan poin dari Megawati mencapai 98 saat menghadapi IBK Altos, mampu menaikkan posisi Red Sparks yang saat ini berada di peringkat 4 klasemen.

Selanjutnya, Red Sparks harus menabung semangat untuk menghadapi Hyundai Hillstate pada Minggu, 4 Februari 2024. Pasalnya, Red Sparks takluk dari Hyundai Hillstate di pertandingan sebelumnya dengan skor 0-3.

Jika ingin puncaki klasemen, Red Sparks harus memenuhi poin dari dua laga nya pekan ini. Saat ini, Red Sparks diprediksi bisa raih kemenangan dari IBK Altos, namun harus bekerja keras untuk taklukan Hyundai Hillstate.

Berikut Jadwal Red Sparks Pekan Ini:

Kamis, 1 Februari 2024

17.00 WIB | Daejeon Red Sparks vs Hwaseong IBK Altos

MInggu, 4 Februari 2024

14.00 WIB | Daejeon Red Sparks vs Hyundai Hillstate

