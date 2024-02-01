Kisah Tragis Pebulu Tangkis Top China yang Meninggal Dunia Tak Lama Setelah Menikah

Kisah pebulu tangkis top China meninggal dunia di usia muda akan dibahas Okezone (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)

KISAH tragis pebulu tangkis top China yang meninggal dunia tak lama setelah menikah sungguh menarik untuk diulas. Sebab, sosok bernama Yu Xiaoyu itu dikenal cukup beprestasi.

Xiaoyu lahir di Anhui pada 1992. Ayahnya, Yu Binglong, adalah seorang mantan pemain bulutangkis dan menjabat sebagai pelatih kepala akademi di Provinsi Anhui.

Lahir dari keluarga atlet, Yu dididik menjadi pemain bulu tangkis sejak usia dini. Namun, di usia yang terlalu dini pula, ia memutuskan untuk gantung raket dan banting setir menjadi pelatih.

Dilansir dari Sina Badminton, Yu memilih menjadi pelatih Tim Provinsi Anhui. Kendati pensiun dan menjadi pelatih, kehidupan personalnya justru baik-baik saja.

Yu diketahui menikah dengan kekasihnya pada Oktober 2023. Namun, nasib nahas menimpanya pada 11 Desember 2023. Sang mantan pebulu tangkis meninggal dunia akibat tenggelam di laut pada usia ke-31.

Pihak Akademi Bulu Tangkis Provinsi Anhui mengonfirmasi Yu meninggal dunia usai makan malam romantis dengan istrinya. Ia terpeleset di atas batu saat berjalan-jalan di pantai selepas makan.