Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Tragis Pebulu Tangkis Top China yang Meninggal Dunia Tak Lama Setelah Menikah

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |06:16 WIB
Kisah Tragis Pebulu Tangkis Top China yang Meninggal Dunia Tak Lama Setelah Menikah
Kisah pebulu tangkis top China meninggal dunia di usia muda akan dibahas Okezone (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)
A
A
A

KISAH tragis pebulu tangkis top China yang meninggal dunia tak lama setelah menikah sungguh menarik untuk diulas. Sebab, sosok bernama Yu Xiaoyu itu dikenal cukup beprestasi.

Xiaoyu lahir di Anhui pada 1992. Ayahnya, Yu Binglong, adalah seorang mantan pemain bulutangkis dan menjabat sebagai pelatih kepala akademi di Provinsi Anhui.

Ilustrasi bulu tangkis

Lahir dari keluarga atlet, Yu dididik menjadi pemain bulu tangkis sejak usia dini. Namun, di usia yang terlalu dini pula, ia memutuskan untuk gantung raket dan banting setir menjadi pelatih.

Dilansir dari Sina Badminton, Yu memilih menjadi pelatih Tim Provinsi Anhui. Kendati pensiun dan menjadi pelatih, kehidupan personalnya justru baik-baik saja.

Yu diketahui menikah dengan kekasihnya pada Oktober 2023. Namun, nasib nahas menimpanya pada 11 Desember 2023. Sang mantan pebulu tangkis meninggal dunia akibat tenggelam di laut pada usia ke-31.

Pihak Akademi Bulu Tangkis Provinsi Anhui mengonfirmasi Yu meninggal dunia usai makan malam romantis dengan istrinya. Ia terpeleset di atas batu saat berjalan-jalan di pantai selepas makan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement