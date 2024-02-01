Lewis Hamilton Isyaratkan Kemungkinan Hiatus dari F1

PEMBALAP Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, berbicara mengenai masa depannya. Hamilton tidak menutup kemungkinan mengambil langkah untuk hiatus atau rehat sejenak dari Formula One (F1).

Masa depan Hamilton selalu menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Kabar soal juara dunia sebanyak tujuh kali ini akan gantung helm pun juga kerap santer diperbincangkan.

Apalagi saat ini Hamilton yang di usianya 39 tahun menjadi pilot tertua kedua di grid F1 2024 setelah Fernando Alonso. Kontraknya bersama Mercedes pun akan berakhir pada akhir musim 2025.

Banyak spekulasi yang mengabarkan kalau Hamilton akan pensiun sebelum usianya menginjak 40 tahun. Tapi disisi lain, ada juga yang berpendapat kalau pembalap asal Inggris ini baru akan gantung helm setelah berhasil mencapai gelar ke delapannya.

Menanggapi hal itu, Hamilton menjelaskan bahwa gelar kedelapan bukanlah sebuah akhir dirinya akan pensiun atau tidak. Dia juga tidak ingin berbicara banyak mengenai kepastian pensiunnya karena menurutnya segala sesuatu berjalan cukup dinamis.

“Saya tidak pernah mengatakan bahwa gelar kedelapan akan menjadi titik akhir. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi setelah berkendara di Formula 1,” kata Hamilton, dikutip dari Crash, Rabu (31/1/2024).