Respons Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong Usai Jadi Pemain Ganda Tersukses di Indonesia Masters 2024

JAKARTA - Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong menjadi pasangan tersukses dalam sejarah Indonesia Masters. Keduanya mengatakan sangat senang mendapatkan predikat itu.

Ganda campuran China itu mengamankan gelar kelima di Indonesia Masters 2024 Super 500. Kepastian itu didapat setelah mereka mengalahkan wakil Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (21-15, 21-16) di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 28 Januari 2024.

Gelar kelima ini membuat Zheng/Huang didapuk sebagai ganda tersukses di Indonesia Masters sejak pertama kali dihelat pada 2010. Mereka mengalahkan pencapaian Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (empat gelar) dan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (tiga gelar).

Usai merengkuh gelar kelima bersama Huang, Zheng tidak bisa berkata-kata. Pemain berusia 26 tahun itu larut dalam rasa senang kembali meraih trofi di Istora Gelora Bung Karno.

"Saya tidak dapat berkata-kata. Saya tahu kami telah memenangkan banyak hal di sini tetapi saya tidak tahu kami sekarang menjadi yang paling sukses. Kami sangat senang, ini adalah tempat yang sangat berarti bagi kami,” kata Zheng dilansir dari laman resmi Federasi Badminton Dunia (BWF), Selasa (30/1/2024).