HOME SPORTS MOTOGP

Honda Bangun Motor Baru Sesuai Selera Marc Marquez, Menyesal Lepas The Baby Alien?

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |03:33 WIB
Honda Bangun Motor Baru Sesuai Selera Marc Marquez, Menyesal Lepas <i>The Baby Alien</i>?
Motor Honda RC213V baru yang dikendarai Joan Mir (36) disebut sudah sesuai selera Marc Marquez (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

HONDA Racing Corporation (HRC) sukses membangun motor baru sesuai dengan selera Marc Marquez jelang MotoGP 2024. Apakah itu pertanda pabrikan asal Jepang tersebut menyesal melepas sang bintang?

Marquez memutuskan hengkang dari Repsol Honda pada akhir musim MotoGP 2023. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu diyakini tidak puas dengan perkembangan motor Honda RC213V yang ‘jalan di tempat’.

Luca Marini melaju dengan Honda RC213V (Foto: Honda Racing Corporation)

Pembalap asal Spanyol itu kemudian memutuskan untuk merapat ke Gresini Racing, tim yang sudah dihuni adiknya Alex Marquez sejak musim lalu. Repsol Honda yang tidak bisa menahan kepergian sang rider dikabarkan telah menyesal.

Menurut laporan Paddock GP, Repsol Honda saat ini sudah mempunyai motor yang sesuai dengan permintaan Marquez sejak lama. Proyek pengembangan motor itu mulai pada September, satu bulan sebelum pembalap berusia 30 tahun tersebut memutuskan hengkang.

Marquez dikabarkan masih belum puas dengan prototipe awal proyek motor itu sehingga bulat pada keputusannya. Apalagi, itu merupakan saran yang diminta sejak lama oleh sang pembalap. Sekarang, nasi sudah menjadi bubur.

“Kemungkinan besar kami akan mempertahankan Marc Marquez dan, tanpa ragu, kami akan mulai mengejar waktu yang hilang," ujar seorang sumber Paddock GP, dikutip pada Selasa (30/1/2024).

Halaman:
1 2
