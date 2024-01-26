Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Beruntung karena Marco Simoncelli Sudah Tak Ada

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |16:18 WIB
Penyebab Marc Marquez Beruntung karena Marco Simoncelli Sudah Tak Ada
Marco Simoncelli meninggal dunia usai mengalami kecelakaan tragis di MotoGP Malaysia 2011 (Foto: Tuttomotoriweb)
A
A
A

MARC Marquez disebut beruntung karena tak bersaing dengan sosok pembalap satu ini di ajang MotoGP. Sosok pembalap yang dimaksud adalah Marco Simoncelli.

Pengamat MotoGP yang juga pernah menangani sejumlah pembalap top, Carlo Pernat, menilai The Baby Alien bakal mendapat lawan berat andai mendiang Simoncelli masih hidup dan bersaing di MotoGP.

"Talenta terbaik yang pernah saya miliki adalah Simoncelli, kemudian Rossi dan Iannone. Namun untuk kategori pebalap dengan kemampuan lengkap, saya meletakkan Rossi di depan Simoncelli dan Capirossi," ujar Carlo Pernat di Tuttomotoriweb.

"Momen meninggalnya Simoncelli adalah kehilangan besar karena dia bisa mengalahkan semua yang ada: Rossi, Lorenzo, dan Marquez. Ketika kami kehilangan dirinya, saya ingin meninggalkan semuanya, namun orang tua Simoncelli meyakinkan saya untuk terus melanjutkan," lanjutnya.

Pernat mengakui rider asal Italia itu merupakan salah satu rider potensial dan punya mental juara yang patut diperhitungkan. Namun, kecelakaan tragis di MotoGP Sepang pada 2011 lalu merenggut nyawanya di lintasan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement