Penyebab Marc Marquez Beruntung karena Marco Simoncelli Sudah Tak Ada

Marco Simoncelli meninggal dunia usai mengalami kecelakaan tragis di MotoGP Malaysia 2011 (Foto: Tuttomotoriweb)

MARC Marquez disebut beruntung karena tak bersaing dengan sosok pembalap satu ini di ajang MotoGP. Sosok pembalap yang dimaksud adalah Marco Simoncelli.

Pengamat MotoGP yang juga pernah menangani sejumlah pembalap top, Carlo Pernat, menilai The Baby Alien bakal mendapat lawan berat andai mendiang Simoncelli masih hidup dan bersaing di MotoGP.

"Talenta terbaik yang pernah saya miliki adalah Simoncelli, kemudian Rossi dan Iannone. Namun untuk kategori pebalap dengan kemampuan lengkap, saya meletakkan Rossi di depan Simoncelli dan Capirossi," ujar Carlo Pernat di Tuttomotoriweb.

BACA JUGA: Kisah Valentino Rossi yang Coba Hindari Marco Simoncelli di Insiden Tragis MotoGP Malaysia 2011

"Momen meninggalnya Simoncelli adalah kehilangan besar karena dia bisa mengalahkan semua yang ada: Rossi, Lorenzo, dan Marquez. Ketika kami kehilangan dirinya, saya ingin meninggalkan semuanya, namun orang tua Simoncelli meyakinkan saya untuk terus melanjutkan," lanjutnya.

Pernat mengakui rider asal Italia itu merupakan salah satu rider potensial dan punya mental juara yang patut diperhitungkan. Namun, kecelakaan tragis di MotoGP Sepang pada 2011 lalu merenggut nyawanya di lintasan.