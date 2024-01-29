Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

PBSI Bakal Ganti Piala Indonesia Masters 2024 Milik Zheng Si Wei yang Pecah

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |19:59 WIB
PBSI Bakal Ganti Piala Indonesia Masters 2024 Milik Zheng Si Wei yang Pecah
Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong menjuarai Indonesia Masters 2024 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

JAKARTA - Piala hadiah juara Indonesia Masters 2024 Super 500 milik Zheng Si Wei diketahui pecah. PBSI berjanji akan mengganti trofi tersebut.

Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Luar Negeri PBSI, Bambang Roedyanto. Lewat akun X-nya, @R_RB6767, pada Senin (29/1/2024) pria yang akrab disapa Koh Rudy itu memastikan bahwa piala milik Zheng Si Wei akan diganti.

Zheng Si Wei memunguti pecahan trofi Indonesia Masters 2024 miliknya (Foto: Instagram/@bwf.official)

“Piala Zheng Si Wei yang jatuh kami akan gantikan,” kata Rudy.

Sebelumnya diketahui lewat video yang diunggah di akun resmi BWF, @bwf.official, pada Senin (29/1/2024), piala juara Indonesia Masters 2024 yang dimiliki Zheng pecah di halaman parkir Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pasangan Huang Ya Qiong itu terlihat repot dengan barang bawaannya yang cukup banyak.

Alhasil, piala itu pun hancur berkeping-keping. Bahkan, bagian dalam dari trofi yang berwarna emas itu sampai patah menjadi dua bagian.

Pemain berusia 26 tahun itu pun tersenyum dan tertawa bersama rekan-rekannya yang menyaksikan akibat insiden tersebut. Lalu, seorang petugas keamanan datang menghampirinya dan mencoba membantu membersihkan serpihan-serpihan piala yang berserakan itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/40/3080381/streaming-bni-indonesia-masters-ii-super-100-di-vision-cek-link-streamingnya-di-sini-X5aRcbqGod.jpg
Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056684/hasil-lengkap-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-termasuk-alwi-farhan-11-wakil-tanah-air-lolos-ke-semifinal-0cLnLmQUPL.jpg
Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056619/rekap-hasil-tunggal-putra-indonesia-masters-super-100-2024-tiga-wakil-merah-putih-ke-semifinal-Lnvkogr5i6.jpg
Rekap Hasil Tunggal Putra Indonesia Masters Super 100 2024: Tiga Wakil Merah-Putih ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/40/3056216/campur-aduk-perasaan-alwi-farhan-usai-lolos-ke-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-dfRn08mMio.jpg
Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2963056/update-ranking-race-to-olympic-2024-usai-indonesia-masters-2024-leo-rolly-daniel-marthin-langsung-melejit-usai-juara-gfTD9VR8vG.jpg
Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962998/update-ranking-bwf-usai-indonesia-masters-2024-anthony-ginting-dan-jonatan-christie-kompak-turun-peringkat-rVhJZNUepO.jpg
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement