PBSI Bakal Ganti Piala Indonesia Masters 2024 Milik Zheng Si Wei yang Pecah

JAKARTA - Piala hadiah juara Indonesia Masters 2024 Super 500 milik Zheng Si Wei diketahui pecah. PBSI berjanji akan mengganti trofi tersebut.

Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Luar Negeri PBSI, Bambang Roedyanto. Lewat akun X-nya, @R_RB6767, pada Senin (29/1/2024) pria yang akrab disapa Koh Rudy itu memastikan bahwa piala milik Zheng Si Wei akan diganti.

“Piala Zheng Si Wei yang jatuh kami akan gantikan,” kata Rudy.

Sebelumnya diketahui lewat video yang diunggah di akun resmi BWF, @bwf.official, pada Senin (29/1/2024), piala juara Indonesia Masters 2024 yang dimiliki Zheng pecah di halaman parkir Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pasangan Huang Ya Qiong itu terlihat repot dengan barang bawaannya yang cukup banyak.

Alhasil, piala itu pun hancur berkeping-keping. Bahkan, bagian dalam dari trofi yang berwarna emas itu sampai patah menjadi dua bagian.

Pemain berusia 26 tahun itu pun tersenyum dan tertawa bersama rekan-rekannya yang menyaksikan akibat insiden tersebut. Lalu, seorang petugas keamanan datang menghampirinya dan mencoba membantu membersihkan serpihan-serpihan piala yang berserakan itu.