Jumpa Jagoan China Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong di 16 Besar Malaysia Open 2024, Rehan Naufal/Lisa Ayu Pantang Gentar

KUALA LUMPUR – Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, menegaskan tidak gentar untuk menghadapi Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong di babak 16 besar Malaysia Open 2024. Rehan/Lisa memastikan bakal memberi performa terbaiknya.

Ya, perjuangan mereka untuk melangkah jauh di turnamen Super 1000 itu harus dihadang rintangan berat di babak 16 besar. Pasalnya, Rehan/Lisa akan menghadapi Zheng/Huang, yang merupakan pasangan nomor satu dunia saat ini.

Namun begitu, Rehan/Lisa sama sekali tidak gentar untuk melawan Zheng/Huang. Walaupun secara rekor pertemuan kalah 0-3, mereka menegaskan akan tampil maksimal demi meraih kemenangan.

“Kami sudah pernah lawan Zheng/Huang sebelumnya, jadi besok speed dan ketahanannya harus ditingkatkan lagi,” kata Rehan dalam rilis PBSI, Selasa (9/1/2024).

“Besok lawan Zheng (Si Wei)/Huang (Ya Qiong) kami mau maksimal, nothing to lose dan berikan yang terbaik,” tutur Lisa.