HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Kisah Cinta Atlet yang Mengejutkan Dunia, Nomor 1 Dibumbui Perselingkuhan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |07:01 WIB
5 Kisah Cinta Atlet yang Mengejutkan Dunia, Nomor 1 Dibumbui Perselingkuhan!
Zhang Nan dan Zhao Yunlei. (Foto: BWF)
A
A
A

5 kisah cinta atlet yang mengejutkan dunia akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada eks rival Susy Susanti yang kini sudah pindah jadi warga negara Indonesia (WNI).

Ya, serba-seri soal kehidupan para atlet selalu menarik untuk diulas. Salah satunya terkait kisah asmara. Apalagi, beberapa hubungan percintaan sejumlah atlet memiliki kisah tak biasa yang akhirnya jadi sorotan besar.

Lantas, siapa saja atlet itu? Berikut 5 kisah cinta atlet yang mengejutkan dunia.

5. Huang Hua

Huang Hua

Salah satu kisah cinta atlet yang mengejutkan dunia datang dari dunia bulu tangkis. Ada nama eks pebulu tangkis andalan China, Huang Hua.

Tunggal putri yang pernah jadi kebanggaan China ini pernah jadi rival berat Susy Susanti di era 1990-an. Kisah cinta Huang Hua kemudian ramai jadi sorotan. Sebab, dia diketahui menikah dengan pria Indonesia, yakni Budi Darmawan, hingga pindah kewarganegaraan menjadi Indonesia saat ini.

4. Lindswell Kwok dengan Achmad Hulaefi

Lindswell Kwok dan Achmad Hulaefi

Tak kalah mengejutkan, kisah cinta atlet yang jadi sorotan datang dari pewushu Indonesia, Lindswell Kwok dengan Achmad Hulaefi. Kedua atlet ini sukses tampil memukau di Asian Games 2018 karena bisa menybet medali.

Lindswell Kwok dengan Achmad Hulaefi pun diketahui menjalin asmara. Kala itu, keduanya jadi memeluk agama yang berbeda.

Tetapi, Lindswell kemudian secara mengejutkan memutuskan berpindah agama menjadi memeluk agama Islam. Setelah itu, mereka pun memutuskan meresmikan hubungan ke jenjang pernikahan.

Halaman:
1 2 3
