HOME SPORTS NETTING

5 Atlet Dunia yang Nikahi Perempuan Cantik Indonesia, Nomor 1 Dapat Model Papan Atas Tanah Air!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |05:51 WIB
5 Atlet Dunia yang Nikahi Perempuan Cantik Indonesia, Nomor 1 Dapat Model Papan Atas Tanah Air!
5 Atlet Dunia yang Nikahi Perempuan Cantik Indonesia. (Foto: Instagram/kimmyjayanti)
ADA 5 atlet dunia yang menikahi perempuan cantik Indonesia. Indonesia kini kerap menjadi destinasi sejumlah atlet, baik hanya untuk sekadar latihan atau bahkan barkarier di Tanah Air.

Selama tinggal di Tanah Air, para atlet dunia itu mengenal budaya, lingkungan, serta orang-orang Indonesia. Bahkan sampai ada yang jatuh hati dengan perempuan asli Indonesia! Lantas siapa saja kira-kira atlet yang kepincut dengan perempuan Indonesia?

Berikut 5 Atlet Dunia yang Nikahi Perempuan Cantik Indonesia:

5. Cristian Gonzales

Cristian Gonzales bersama sang istri

Cristian Gonzales merupakan pemain naturalisasi yang berdasarkan lama tinggal di Tanah Air, bukan lewat proses karena ada darah Indonesia. Meski begitu, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang menyukai permainan Gonzales, terlebih ketika masa jayanya bersama Timnas Indonesia.

Gonzales sendiri menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) usai begitu betah tinggal di Indonesia. Bahkan kini ia masih awet bermain sepakbola di kancah nasional.

Eks striker Timnas Indonesia itu tiba dari Uruguay dan jatuh cinta dengan wanita Indonesia. Dia menikahi Eva Siregar dan telah dikaruniai empat orang anak.

4. Diego Michiels

Diego Michiels bersama sang istri

Diego Michiels kepincut dengan wanita Indonesia bernama Dhea Ananda Boru Simatupang. Mereka menikah pada 5 Juli 2019 silam dan telah dikaruniai dua orang anak.

Saat pernikahan itu berlangsung, Michiels sudah berstatus sebagai WNI. Sejatinya, Diego Michiels merupakan pesepakbola asal Belanda. Dia menjadi WNI sejak 2011 dan menetap di Indonesia sejak saat itu.

Halaman:
1 2 3
