Hasil Final Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Juara!

JAKARTA - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses menjuarai Indonesia Masters 2024! Ganda campuran tuan rumah itu menang tiga gim 21-12, 20-22, dan 21-11 atas Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen pada final Indonesia Masters 2024 Super 500.

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (28/1/2024) malam WIB, Leo/Daniel bertarung sengit dengan Astrup/Rasmussen sejak awal pertandingan. Mereka saling jual beli serangan dalam tempo cepat hingga mencapai skor 4-4.

Selepas itu, Astrup/Rasmussen mampu memimpin di angka 8-6. Akan tetapi, pasangan Merah-Putih mampu mengejar lagi dalam kedudukan 8-8 dan bahkan berbalik unggul 11-9 di interval gim pertama.

Usai rehat, Leo/Daniel mampu mengembangkan permainan dan menekan lawan. Serangan smash-smash keras dan bola-bola tajam yang mereka terapkan mampu membuat lawan kerepotan. Alhasil, mereka memperlebar keunggulan menjadi 17-10.

Poin demi poin pun terus didapat pasangan ranking 11 dunia itu dengan mudah. Hasilnya, mereka sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-12.

Pada gim kedua, Leo/Daniel terbawa oleh permainan lawan. Selain itu, mereka juga kerap membuat kesalahan sendiri sehingga ketinggalan 2-6.

Namun, perlahan-lahan The Babies bisa bangkit lagi dan menyamakan skor menjadi 6-6. Sayangnya, selepas itu mereka kembali lengah dan tertinggal lagi di angka 6-10.