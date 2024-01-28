Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Leo Rolly/Daniel Marthin Tembus Final Indonesia Masters 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Kirim Pesan Ini

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |14:20 WIB
Leo Rolly/Daniel Marthin Tembus Final Indonesia Masters 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Kirim Pesan Ini
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, kirim pesan khusus kepada Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang akan berlaga di final Indonesia Masters 2024. Mereka berharap Leo/Daniel bisa meraih kemenangan karena mereka jadi satu-satunya wakil tersisa Indonesia.

Ya, Fajar/Rian harus mengakui kemenangan Leo/Daniel di semifinal Indonesia Masters 2024. Pada laga semifinal, Fajar/Rian takluk dari Leo/Daniel usai melewati pertarungan 1 jam 11 menit. Keduanya menyerah dengan skor 19-21, 21-14, dan 21-17.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Hasil ini membuat Fajar/Rian gagal untuk mengulang kesuksesan 2020 yang kala itu keluar sebagai juara Indonesia Masters. Namun, mereka enggan berkecil hati dengan kekalahan itu.

Mantan pasangan peringkat satu dunia itu justru memberi dukungan kepada Leo/Daniel untuk melakoni laga final. Terlebih, Leo/Daniel menjadi satu-satunya wakil Tanah Air di partai puncak.

"Buat Leo/Daniel semoga besok bisa menang bisa juara karena satu-satunya harapan Indonesia bermain di publik sendiri," ungkap Fajar kepada MNC Portal Indonesia.

