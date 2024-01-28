Reaksi Fajar Alfian/Rian Ardianto dan Leo Rolly/Daniel Martin Jalani Laga hingga Dini Hari di Semifinal Indonesia Masters 2024

DUA ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, harus menjalani duel ketat hingga dini hari di semifinal Indonesia Masters 2024. Leo/Daniel dan Fajar/Rian pun bereaksi atas duel tersebut.

Ya, laga ketat terjadi di semifinal Indonesia Masters 2024 yang mempertemukan Fajar/Rian melawan Leo/Daniel. Duel sesama wakil Indonesia itu digelar memang cukup larut ketikan dimulai Sabtu 27 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB.

Akan tetapi, pertandingan tersebut berjalan cukup alot hingga memakan durasi 1 jam 11 menit. Alhasil pertandingan berakhir pada Minggu (28/1/2024) dini hari WIB. Laga pun dimenangkan oleh Leo/Daniel dengan skor 19-21, 21-14, dan 21-17.

Usai menjalani laga ketat hingga larut tersebut, Leo/Daniel dan Fajar/Rian memberikan pendapatnya. Keduanya justru mengaku tak masalah.

Leo menilai justru merasa salut dengan penonton yang masih berada di Istora Senayan untuk menyaksikan laga mereka. Bahkan, ketika laga berjalan tengah malam, para penonton hingga bersorak, "Sahur, sahur."

"Ya, kalau kita biasa aja kan kita berkeringat. Kalau penonton sih yang salut," kata Leo kepada MNC Portal Indonesia.

"Lucunya saya teriak, malah diteriakin dari belakang, sahur sahur," canda Leo.