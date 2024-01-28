Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Final Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Bakal Tampil Mati-matian demi Pertahankan Gelar Juara!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |12:54 WIB
Final Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Bakal Tampil Mati-matian demi Pertahankan Gelar Juara!
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, memastikan bakal tampil mati-matian di final Indonesia Masters 2024. Hal ini dilakukan demi mempertahankan gelar juara Indonesia Masters pada tahun ini.

Leo/Daniel berhasil lolos ke laga final Indonesia Masters 2024 usai mengalahkan rekan senegara, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Mereka menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor 19-21, 21-14, dan 21-17.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Ini menjadi final kedua bagi Leo/Daniel di Indonesia Masters. Final pertama terjadi pada tahun lalu dan mereka keluar sebagai juara.

Kali ini, Leo/Daniel akan ditantang wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, untuk mempertahankan gelar juara. Pada babak semifinal, mereka mengandaskan perlawanan wakil China, Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi dengan skor 21-14 dan 21-19.

Halaman:
1 2
