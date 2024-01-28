Demi Pertahankan Gelar Indonesia Masters 2024, Ini Persiapan Leo Rolly/Daniel Marthin

JAKARTA – Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berpeluang mempertahankan gelar Indonesia Masters. Sebab mereka tampil di final Indonesia Masters 2024 usai mengalahkan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Tentunya Leo/Daniel akan berusaha semaksimal mungkin untuk juara seperti di Indonesia Masters 2023 tahun lalu. Namun, mereka tak mau jemawa dan ingin fokus demi bisa mengalahkan lawan mereka di final.

Ya, The Babies -julukan Leo/Daniel- berhasil melompat ke final Indonesia Masters 2024 setelah mengatasi perlawanan sengit sang senior di semifinal yang berlangsung pada Sabtu (27/1/2024) malam WIB di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mereka bertarung selama tiga gim yang sangat ketat hingga baru selesai pada Minggu (28/1/2024) dini hari WIB.

Aksi jual beli serangan terjadi sepanjang pertandingan hingga akhirnya Leo/Daniel mampu menundukkan Fajar/Rian. Mereka mengalahkan mantan duet ranking satu dunia itu dengan skor 19-21, 21-14 dan 21-17.

Selepas laga, pasangan ranking 11 dunia tersebut mengungkapkan kunci kemenangan atas Fajri -sebutan Fajar/Rian. Komunikasi menjadi salah satu yang paling penting.

“Ya tadi kami saling komunikasi aja saling ngingetin bagaimana cara ngatasinnya di lapangan kayak bagaimana kami juga saling ngingetin juga untuk berdoa satu sama lain semoga dimudahkan tadi dilancarkan juga puji tuhan tadi meraih kemenangan,” kata Daniel kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Minggu (28/1/2024).