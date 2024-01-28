Jadwal Siaran Langsung Final Indonesia Masters 2024: Ada Satu Wakil Indonesia, Live di iNews dan MNCTV!

JADWAL siaran langsung final Indonesia Masters 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Dalam laga final yang disiarkan secara live di iNews dan MNCTV itu, ada satu wakil Indonesia, yakni Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang bakal berjuang merebut gelar juara pada turnamen super 500 tersebut.

Ya, Indonesia hanya memiliki satu perwakilan saja di final Indonesia Masters 2024 yang berlangsung hari ini, Minggu (28/1/2024). Tentu hasil itu cukup mengecewakan karena status Indonesia sebagai tuan rumah.

Tragisnya lagi, wakil China menjadi yang paling banyak lolos ke final Indonesia Masters 2024. Tepatnya ada empat wakil China yang bakal bersaing di sektor tunggal putri, ganda campuran, dan ganda putri.

Sementara Jepang dan Denmark memiliki dua wakil di final. Lalu terakhir Indonesia dan Kanada hanya mempunyai satu perwakilan saja di acara puncak dalam turnamen yang digelar di Istora Senayan, Jakarta tersebut.

Leo/Daniel sendiri lolos ke final usai menumbangkan rekan senegara mereka, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto pada Sabtu 27 Januari 2024. Butuh waktu 1 jam 10 menit bagi Leo/Daniel untuk mengalahkan senior mereka tersebut.

Sempat kalah di gim pertama dengan skor 19-21 dari Fajar/Rian, Leo/Daniel pun ngamuk di gim kedua hingga akhirnya menang 21-14. Lalu pada gim terakhir, Leo/Daniel berhasil menjaga momentum hingga akhirnya menang lagi dengan skor 21-17.